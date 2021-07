Niemcy. Zatrzymano poszukiwanego listem gończym Polaka. Spowodował wypadek, w którym zginęło dziecko

Dominik H. został zatrzymany na terenie RFN przez niemiecką policję - informuje Radio Wrocław. Nieoficjalnie wiadomo, że 25-letni mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej za przekroczenie dozwolonej prędkości. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu 25-latek zostanie przekazany w ręce polskiej policji.

REKLAMA

Zobacz wideo Śląskie. Osobówka zderzyła się czołowo z autobusem

Wypadek w Koźminie. Dominik H. uciekł miejsca zdarzenia, pozostawiając w aucie pasażera

Do tragicznego wypadku we wsi Koźmin doszło 6 czerwca na drodze wojewódzkiej numer 352. Z relacji świadków wynika, że prawidłowo jadący samochód osobowy został uderzony przez audi, które jechało z nadmierną prędkością. Po spowodowaniu wypadku kierowca audi, Dominik H., uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w swoim aucie pasażera.

"Washington Post" o ustawie przeciw TVN: To wymaga silnej odpowiedzi USA

Świadkowie wypadku, do których dotarł dziennik "Fakt", mówili, że pasażerowie wysiedli z samochodu o własnych siłach i z początku wydawało się, że nikomu nic poważnego się nie stało. - Ale jak krzyknęli, że jest ranne dziecko, to od razu dobiegłem. [...] Ten człowiek, co spowodował wypadek... uciekł. Nie wiadomo czy był pijany, naćpany czy w szoku - powiedział jeden z nich.

W wyniku wypadku ranne zostały cztery dorosłe osoby, w tym 29-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży. Poszkodowane zostało również trzyletnie dziecko, które pomimo udzielonej pomocy poniosło śmierć. W akcji ratunkowej wzięły udział dwa zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po wypadku Dominik H. ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Śledczy postawili mu zarzuty ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał także decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny, co pozwoliło na wydanie listu gończego.

Alert RCB. Burze, ulewny deszcz, silny wiatr i grad w kilku województwach