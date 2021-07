Małopolska. Zalane domy i drogi w Głogoczowie. Nagranie z drona pokazuje skalę zniszczeń [WIDEO]

Z powodu burz strażacy w całym kraju interweniowali wczoraj ponad 1,5 tysiąca razy - przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej brygadier Krzysztof Batorski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano na Mazowszu (389) i w Małopolsce (360). Strażacy zajmowali się przede wszystkim usuwaniem powalonych drzew i wypompowywaniem wody z zalanych piwnic. W trakcie interwencji nie odnotowano, aby ktoś odniósł obrażenia.

W województwie małopolskim najgorsza sytuacja jest na południe od Krakowa. Ulewne deszcze doprowadziły w gminie Myślenice do szeregu podtopień posesji w miejscowościach Krzyszkowice i Głogoczów. Służby musiały ewakuować 14 osób z kilku domów. Uszkodzeniu uległy również niektóre mosty, które utrudniają komunikację w regionie.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wspólnie z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz władzami samorządowymi o godz. 11 rozpoczął objazd miejscowości, które zostały najbardziej poszkodowane. Ich działania mają na celu ocenę skali zniszczeń oraz zaplanowanie dalszych działań.

Burmistrz gminy Myślenice Jarosław Szlachetka ocenił, że po nocnych nawałnicach największe zniszczenia odnotowano w mieniu komunalnym oraz prywatnym w Głogoczowie, Jaworniku, Krzyszkowicach oraz w mieście Myślenice. Szlachetka podzielił się również nagraniem z drona pokazującym skalę podtopień w Głogoczowie.

W Krzyszkowicach zalane zostały domy, mosty, drogi, ale i oczyszczalnia ścieków. Zalana została m.in. droga gminna na Brzeg z mostem oraz droga Pod Las. Biegły stwierdził, że most na Brzeg w obecnej chwili nie nadaje się do użytku i jest nieprzejezdny do odwołania - przekazał Robert Pitala z Urzędu Miasta Myślenice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie poinformowała po godz. 11, że wszystkie drogi krajowe, ekspresowe i autostrady w województwie małopolskim są już przejezdne. Na Zakopiance na wysokości Głogoczowa ruch odbywa się na obu jezdniach dwoma pasami, ale trwa jeszcze sprzątanie po ulewie i jej skutkach. W godzinach porannych droga w tym miejscu była zalana i przez wiele godzin nieprzejezdna.

IMGW: Czekają nas kolejne nawałnice

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w niedzielę również mogą pojawić się gwałtowne burze. Na terenie województwa małopolskiego wydano ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia przed burzami z gradem. Synoptycy przestrzegają, że możliwe są opady deszczu od 50 litrów na metr kwadratowy do nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Groźne będą również porywy wiatru, które osiągną prędkość do 80 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Ostrzeżenie przed silnymi burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

