"Burze, nawalny deszcz, silny wiatr i grad!". IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia

"Właśnie zostały wydane ostrzeżenia meteo najwyższego 3 st! Burze z gradem: nawalny deszcz (do 100 mm), silny wiatr i grad! (...) Tak intensywny opad będzie powodował poważne skutki hydrologiczne!" - ostrzega na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Największa aktywność burz przypadnie na godziny popołudniowe i wieczorne" - dodano w kolejnym wpisie. Ostrzeżenia dotyczą województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

"Pojedyncze komórki burzowe, które będą nakładały się na siebie oraz te 'stacjonarne' - dziś powodują największe zagrożenie" - ostrzega IMGW.

Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie do 60 mm, lokalnie do 100 mm. Temperatura na wschodzie od 26 do 31 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze - od 22 do 27 stopni.

Małopolska. Intensywne opady deszczu

Instytut informuje też, że po intensywnych opadach deszczu nastąpił gwałtownym wzrost stanu wody w Małopolsce na rzece Skawince w miejscowości Radziszów (gmina Skawina, powiat krakowski). Stan alarmowy został przekroczony tam o ponad 1 m.

"Możliwe są kolejne wzrosty, głównie w zlewni górnej Wisły oraz w dorzeczu Odry, w zlewni Nysy Łużyckiej" - podaje IMGW.