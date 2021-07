Niebezpieczna pogoda. IMGW podnosi poziom ostrzeżeń. Trąba powietrzna już się pojawiła

Najwyższy, trzeci poziom ostrzeżenia przed burzami z gradem, obowiązuje od teraz dla wschodnich powiatów woj. mazowieckiego (od sokołowskiego i siedleckiego na wschód) i północnych powiatów woj. lubelskiego.

REKLAMA

Łowca burz w USA: zmiany klimatu dorzucają niepewność, ale burze mogą być częstsze

Najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW. Gdzie jest burza?

Wciąż możliwe jest wystąpienie trąby powietrznej. Jak donosi IMGW na Twitterze, zjawisko to miało już zostać zaobserwowane koło Terespola na Polesiu. Jak podali meteorolodzy po 17:00, gwałtowne burze pojawiły się już m.in. w okolicach Białej Podlaskiej. Po 18:00 burzowy front wciąż widać było w tej okolicy, na wschodzie kraju.

Gdzie jest burza? Sytuacja na godz. 18:25, 17 lipca 2021. Źródło: windy.com

Z kolei o 18:30 IMGW podał, że "na północ od Warszawy znajduje się stacjonarna superkomórka burzowa". Superkomórka to burza, której prąd wstępujący kręci się wokół własnej osi, rotuje. Jest to najgroźniejsza chmura burzowa, która może przynosić najbardziej ekstremalne zjawiska, takie jak bardzo silny wiatr, ulewny deszcz, duży grad czy nawet tornada.

Alert trzeciego stopnia obowiązuje do niedzieli rano, także dla województwa podlaskiego, wschodniej części warmińsko-mazurskiego oraz powiatu tatrzańskiego w Małopolsce, o czym Instytut informował już wcześniej.

Na wszystkich wymienionych obszarach prognozowane są burze, w czasie których możliwy jest ulewny deszcz. Miejscami może spaść nawet do 90 milimetrów wody na metr kwadratowy. Do tego należy spodziewać się silnego wiatru, o prędkości w porywach do 100 kilometrów na godzinę. IMGW wciąż ostrzega też o ryzyku trąb powietrznych.

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązuje dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz części mazowieckiego i lubelskiego. W obszarze pomiędzy Gdańskiem, Włocławkiem i Żaganiem alert obowiązuje do dziś do godziny 22:00. W pozostałym regionie objętym ostrzeżeniem do niedzieli rano. Ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwości wystąpienia burz z gradem obowiązują do północy i wczesnych godzin w niedzielę dla województw dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ogrom zniszczeń w Europie. "Wyraźny związek ze zmianami klimatu"

Po 19:30 IMGW do obszarów objętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia włączyła też południową część województwa śląskiego oraz Małopolskę. Przez część powiatów tych regionów już zaczęły przechodzić burze z gradem.

Pogoda. Alert przed upałami potrwa dłużej

IMGW wydłużył też obowiązywanie alertu drugiego stopnia przed upałami - do sobotniego wieczora. Dotyczy on mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W części kraju możliwe są nawet 33 stopnie. Także noc niektórym nie da odetchnąć po gorącym dniu. Na wschodzi i południu kraju prognozowana jest tzw. noc tropikalna - z temperaturą na poziomie 20 stopni Celsjusza lub wyższą.

Ulgi od burz też nie będzie. Jak podają meteorolodzy, "będą występować niemal w całym kraju oprócz północnego zachodu i będą bardzo aktywne". Najsilniejszych mają spodziewać się w pierwszej połowie nocy mieszkańcy północnego wschodu Polski.