Prognoza pogody na tydzień [19-25 lipca]. Zacznie się deszczowo. Byle do weekendu

Ostatni tydzień przyniósł niszczycielskie burze, a strażakom przysporzył dużo pracy - interweniowali w Polsce ponad 20 tysięcy razy, usuwając efekty zjawisk atmosferycznych. Czy to już koniec takiej aury? Jak będzie wyglądała pogoda w kolejnych dniach?

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Tydzień rozpocznie się deszczowo

Z prognozy pogody IMGW wynika, że w poniedziałek wciąż należy mieć przy sobie parasol - deszcz i burze po raz kolejny dadzą nam się we znaki. Do Polski znów zawita deszcz. "Miejscami, zwłaszcza na północy i południu, przelotne opady deszczu i lokalne burze z ulewnym deszczem i gradem" - czytamy na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże.

Temperatura minimalna będzie się wahać od 11 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 17 stopni na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna natomiast wyniesie od 20 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich do 26 stopni na południowym wschodzie. Nie wiele mniej pokażą termometry we wtorek - temperatura minimalna od 10 do 14 stopni (jedynie nad morzem do 16). Temperatura maksymalna natomiast będzie się wahać od 20 do 25 stopni Celsjusza. Tego dnia również możliwe są lokalnie opady deszczu.

Środa i czwartek. Wciąż przelotne opady

W środę powinniśmy już pożegnać ulewny deszcz i grad - synoptycy przewidują jedynie możliwość słabych, przelotnych opadów, głównie na południowym wschodzie Polski. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, nad morzem do 16 stopni Celsjusza, natomiast temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni. Najcieplej będzie w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

W czwartek termometry pokażą od 21 nawet do 28 stopni Celsjusza, synoptycy nie przewidują deszczu, a jedynie umiarkowane zachmurzenie. Najwyższa temperatura będzie w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim, natomiast najchłodniej w podlaskim i świętokrzyskim.

Piątek, sobota i niedziela. Upalny weekend

Przedostatni tydzień lipca zdecydowanie będzie należał do tych bardziej upalnych. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 29 stopni Celsjusza, niewiele chłodniej będzie w sobotę i w niedzielę - tam termometry pokażą do 27 stopni Celsjusza. To ten moment, kiedy można zostawić parasol w domu i cieszyć się letnią temperaturą.

