IMGW wydał "trójkę", RCB wysyła SMS-y. Prognozowane "szkody o rozmiarach katastrof" i trąba powietrzna

Ostrzeżenia trzeciego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować "bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia". Takie zjawiska oraz ich skutki mogą w znaczący sposób utrudniać nam życie codzienne, np. poprzez odcięcie prądu czy utrudnienia komunikacyjne.

"Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - pisze IMGW.

Pogoda. IMGW: Najsilniejszych burz należy spodziewać się początkowo w nocy. RCB ostrzega

Jakich warunków pogodowych możemy spodziewać się w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim? Synoptycy prognozują burze, ulewne opady deszczu od 50 mm do 70 mm, a lokalnie nawet do 90 mm oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 100 km/h. Możliwe jest także powstanie trąby powietrznej.

"Polska stopniowo dostaje się w zasięg wyżu znad Wysp Brytyjskich, ale na wschodzie kraju zaznacza się obszar obniżonego ciśnienia. Na północnym zachodzie kraju napływa już nieco chłodniejsza, suchsza oraz bardziej stabilna masa powietrza i tam burze są mało prawdopodobne. Na pozostałym obszarze naszego kraju nadal będzie obecna niestabilna. [...] Najsilniejszych burz należy spodziewać się początkowo w nocy na północnym wschodzie.. [...] Możliwy jest także grad. Burze te będą stopniowo słabnąć i odsuwać się na wschód" - precyzują eksperci.

Ze względu na prognozowane burze i wichury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y do osób przebywających na terenie czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

"Uwaga! Dziś i w nocy (17/18.07) burze, silny wiatr, deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu i podtopienia. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - czytamy w wiadomości.

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

