Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę, głównie na wschodzie kraju, możliwe są tak zwane "kolejki burzowe" - zjawisko przechodzenia kilku nawałnic jedna po drugiej na danym obszarze. Lokalnie może spaść wówczas nawet 60 mm deszczu. Wiatr będzie wiał w porywach do 80-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 17 lipca. Wstępne alerty IMGW dotyczą burz i upałów

Najwyższa temperatura prognozowana jest dla Białegostoku i Lublina, gdzie maksymalnie w ciągu dnia będzie do 32-33 stopni. Do 30 stopni będzie w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim, a do 29 stopni w woj. świętokrzyskim. Temperatura od 26 do 27 stopni zapowiadana jest w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Opolu. Niższa temperatura prognozowana jest dla zachodniej i północnej części kraju. W Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu ma być do 24 stopni.

IMGW wydało wstępne alerty dla całej Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w sprawie burz obowiązują we wszystkich 16 województwach. Dodatkowo w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim mogą zostać wydane alerty drugiego stopnia dotyczące upałów.

Pogoda na niedzielę 18 lipca. Ochłodzenie na zachodzie i północy kraju

W niedzielę ma być nieco chłodniej. Na krańcach wschodnich Polski cały czas mogą zdarzyć się regiony, gdzie będzie 30 stopni. Średnio najwyższa temperatura zapowiadana jest dla Lublina, Białegostoku i Olsztyna, gdzie będzie do 27 stopni. W województwach mazowieckim i podkarpackim prognozowanych jest do 26 stopni. Synoptycy przewidują do 25 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Kielcach. Od 23 do 24 stopni będzie w Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie.

Na północy i zachodzie kraju ma być słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem. Burze nadal pojawiać się będą w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Wstępne alerty IMGW wydano dla południa i północnego wschodu kraju - dotyczące burz z gradem. W woj. lubelskim może być wydane ostrzeżenie dotyczące upału.

