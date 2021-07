Gwałtowne burze przeszły przez Warmię i Mazury. Trwa ewakuacja obozu harcerskiego

Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami z gradem objęte są województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, a także część województwa małopolskiego (powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki i gorlicki).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał natomiast dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, a także części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki i świdwiński).

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne przed gwałtownymi burzami z gradem

- Może spaść od 40 do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, natomiast na wschodzie nawet do 60 litrów, ponieważ tam spodziewamy się kulminacji tych niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie burz wiatr w porywach od 80 do 95 kilometrów na godzinę - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y ostrzegawcze do mieszkańców z części powiatów województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie obecnie nadciąga strefa burzowa. Burze z gradem wystąpią także w nocy. Będą pojawiały się na północy i południu kraju. Porywy wiatru sięgną do 95 kilometrów na godzinę.

Powodzie błyskawiczne, zalane ulice, ewakuacje. Skutki burz nad Polską

Ostróda. Strażacy pomagają w ewakuacji obozu harcerskiego w pobliżu Jeziora Dreńskiego

W piątek gwałtowne burze przeszły już m.in. przez woj. warmińsko-mazurskie, gdzie strażacy musieli interweniować ponad 150 razy. Jak poinformował portal tvn24.pl, w ciągu ostatnich godzin najwięcej zgłoszeń, dotyczących głównie powalonych drzew i podtopień, służby otrzymały od mieszkańców okolic Iławy oraz Ostródy. Służby interweniowały też m.in. w: Działdowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim i Olsztynie.

W okolicach Białki nad Jeziorem Dreńskim (powiat ostródzki) strażacy pomagają w ewakuacji obozu harcerskiego, na którym przebywa 68 osób z chorągwi warszawskiej. - Trafią do szkoły w Łukcie - powiedział w rozmowie z tvn24.pl mł. bryg. Rafał Melnyk z warmińsko-mazurskiej PSP.

Po przejściu nawałnicy nieprzejezdna jest droga krajowa nr 16 między Stradomnem a Iławą. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17.