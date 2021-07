Interwencja policji w pizzerii we Wrocławiu. Zabrano grafikę, bo może "obrażać uczucia religijne"

O sytuacji poinformowała sama pizzeria w mediach społecznościowych. Jak napisano, w czwartek pojawił się tam partol policji. Dlaczego?

"Okazuje się, że jedna z grafik, która wisi na ścianie w Iggy obraża czyjeś? uczucia religijne" - napisano. We wpisie zwrócono uwagę, że "grafika jest autorstwa fantastycznej polskiej artystki Barrakuz i przedstawia kolaż obrazu jednego z najwybitniejszych malarzy ubiegłego wieku, Amedeo Modiglianiego, na tle obrazu przedstawiającego ikonę religijną". Obraz Modiglianiego to konkretne "Akt leżący". Barrakuz, czyli Beata Śliwińska, to ceniona projektantka i artystka, która m.in. współtworzy Pawilonu Polski na EXPO w Dubaju i jest ambasadorką Poland Expo 2021.

W komentarzu do wpisu właściciele lokalu poinformowali, że później "policja znowu wpadła w odwiedziny" i

na zlecenie prokuratury rekwiruje grafikę. Policjanci zagrozili aresztowaniem za utrudnianie śledztwa jeśli grafika nie zostanie wydana".

Interwencja policji w pizzerii we Wrocławiu. Obraz "zabezpieczono i przekazano do managera obiektu"

W odpowiedzi na pytania Gazeta.pl asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu potwierdził, że taka interwencja miała miejsce i teraz śledczy sprawdzają, czy grafika narusza uczucia religijne - jednak została już zwrócona.

Jak poinformował Dutkowiak, wrocławscy policjanci "otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek Wrocławia, która oświadczyła, że obraz znajdujący się na ścianie jednego z lokali gastronomicznych w rejonie Starego Miasta, obraża jej uczucia religijne".

Funkcjonariusze pojechali na miejsce, a następnie "po konsultacji z prokuraturą, wykonali wszystkie niezbędne czynności procesowe w tej sprawie". Policjant zapewnił, że po ich zakończeniu obraz "zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczono i przekazano do managera obiektu". "Obecnie wykonywane są czynności mające na celu potwierdzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa z art. 196 kodeksu karnego" - poinformował. Zgodnie z polskim prawem za obrazę uczuć religijnych może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

We wpisie pizzerii stwierdzono, że "W Iggy wierzymy, że jedyna rzeczą, która może uratować świat jest odzyskanie świadomości o świecie. To właśnie czyni poezja, dlatego poszperaliśmy trochę i trafiliśmy na wiersz Williama Shakespeare’a, który najpiękniej potrafił nazywać nienazwane. Dedykujemy go patrolom takim jak dziś. (ang. "chciałbym, żebyś przestał być bezużyteczny i zaczął być pizzą").