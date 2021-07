Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla wszystkich województw. Tylko zachodnie powiaty województwa zachodniopomorskiego nie są objęte alertem.

Gdzie jest burza? Alerty pierwszego i drugiego stopnia dla całej Polski

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od godziny 9-12 w części województw zachodniopomorskim oraz w województwach wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Synoptycy przewidują opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm. Porywy wiatru będą dochodzić do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie też grad. IMGW zaznacza, że "w związku z dynamiczną sytuacją ostrzeżenie może być aktualizowane".

Alerty drugiego stopnia obowiązują natomiast w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Ostrzeżenia dla tych regionów wydano od godziny 10:00 do północy. Według prognoz należy spodziewać się nawałnic z ulewnymi opadami deszczu, które lokalnie będą dochodzić do 50 mm. Wiatr, tak jak w pozostałych regionach, będzie wiać w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Spadnie też grad.

Powodem burz, które będą pojawiać się w Polsce co najmniej do końca tygodnia, jest powietrze zwrotnikowe, które napływa do całej Europy. Gorące, zasobne w wilgoć masy powietrza będą wywoływać silne komórki burzowe.

Poza burzami na wschodzie kraju wydano też ostrzeżenia dotyczące upałów. Temperatura może dochodzić do 30-33 stopni w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim.

Aktualny radar burz można śledzić na Windy.com.