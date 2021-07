Ustawa "lex TVN" do kosza? Poseł PiS: "Jest już po sprawie"

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", w czwartek jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości wyznał, że jeśli chodzi o ustawę anty-TVN, to "jest już po sprawie". - Projekt jest już nieaktualny - powiedział w rozmowie z gazetą. Polityk był gorącym orędownikiem nowelizacji ustawy i podpisał wniosek forsowany przez Marka Suskiego.

W środę poseł PiS Marek Suski ocenił na antenie Telewizji Republika, że przyszłość projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji "jak na razie rysuje się raczej w kolorach ciemnych".

- A może nawet czarnych, bo jeżeli nie mamy nawet we własnym obozie politycznym poparcia dla takiego rozwiązania, to raczej uchwalić się go nie da - stwierdził polityk.

Rzecznik rządu o ustawie medialnej: Nie wykluczam, że będą modyfikacje

Projekt zgłoszony w ubiegłym tygodniu do Sejmu przez grupę posłów PiS ma w zamyśle uniemożliwić "przejęcie kontroli nad nadawcami RTV przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa".

Zmiany zaproponowane przez PiS spotkały się z krytyką nie tylko ze strony opozycji, lecz także koalicyjnego Porozumienia Jarosława Gowina. Jego przedstawiciele zapowiedzieli przygotowanie poprawek.