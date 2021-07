"Kostkowice, pow. zawierciański [woj. śląskie - red.] - trwa ewakuacja dwóch obozów harcerskich, łącznie około 300 osób. Są osoby poszkodowane, ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Na miejscu cztery zastępy, WOPR w drodze także grupa operacyjna KW" - informował w mediach społecznościowych Polski Serwis Pożarniczy - Rezmiza.pl.

Śląskie. Ewakuacja harcerzy z obozu w Kostkowicach

Jak informował polsatnews.pl asp. Grzegorz Nowak z zawierciańskiej Państwowej Straży Pożarnej, służby ewakuowały 370 osób z obozu harcerskiego w Kostkowicach w pobliżu Zawiercia. - Tam były cztery podobozy. Ewakuowane dzieci pochodzą z Małopolski, z Zabrza i z okolic Warszawy. W tym momencie wszyscy są już bezpieczni - przekazał.

- Decyzję o ewakuacji podjęto z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, jak silny wiatr, który łamał gałęzie drzew, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla przebywających na terenie obozu ludzi - przekazał asp. Grzegorz Nowak redakcji tvn24.pl.

Gdzie jest burza? Ogromna strefa burzowa nad Polską. "Niszczycielska moc"

W trakcie akcji służb jeden z uczestników bardzo się zestresował, wpadł w panikę, a następnie dostał ataku duszności. - GOPR, który został zadysponowany na miejsce, ewakuował tę osobę z terenu leśnego do drogi asfaltowej. Tam został przekazany karetce pogotowia i przewieziono go do szpitala - informował asp. Nowak.

RCB: Ewakuowano 24 obozy harcerskie

Po godzinie 22 Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazał, że w całym kraju ewakuowano 24 obozy harcerskie.

"Sytuacja pogodowa (godz. 21.00) - PSP odnotowała 1468 interwencji (woj. śląskie - 629, małopolskie - 224, łódzkie - 191, opolskie - 107). Ewakuowano 24 obozy harcerskie. Bez prądu pozostaje 15 323 odbiorców (woj. wielkopolskie - 8913, świętokrzyskie - 4540, mazowieckie - 1650)" - napisał na Twitterze Świszcz. "Awarie energetyczne spowodowane frontem burzowym (aktualizacja) - na terenie kraju około 41 023 odbiorców pozostaje bez prądu (woj. śląskie - 25 700, wielkopolskie - 8913, świętokrzyskie - 4540, mazowieckie - 1650. Naprawy trwają" - dodał po godzinie 23.

Trudne warunki atmosferyczne w województwie śląskim. "Żołnierze WOT transportują śpiwory"

Nie wiadomo, kiedy uczestnicy będą mogli wrócić na teren obozu. W środę strażacy wielokrotnie interweniowali w okolicy w związku z silnymi burzami. Do godziny 21:30 w całym województwie służby otrzymały ponad 750 zgłoszeń, po 150 z powiatu zawierciańskiego i częstochowskiego. Z tego powodu wojewoda Jarosław Wieczorek zdecydował się na zwołanie sztabu kryzysowego. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 22, a jego uczestnicy analizują sytuację, szczególnie zaś doniesienia z północnej części regionu.

"Żołnierze WOT transportują śpiwory, łóżka i materace z magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do gminy Kroczyce, która zabezpiecza ewakuowaną młodzież z obozu harcerskiego w Kostkowicach" - czytamy na stronie wojewody.

Jak poinformowało w środę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW-PIB wydało na ten dzień alerty pogodowe. Dotyczyły one możliwości wystąpienia na terenie województwa śląskiego burz oraz burz z gradem. Wiatr towarzyszący niebezpiecznym zjawiskom miał osiągnąć do 100 kilometrów na godzinę.

