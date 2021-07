Do niebezpiecznego zdarzenia doszło około godz. 15:30 na Motławie przy Polskim Haku, na wysokości obrotnicy. Popularna wśród turystów jednostka "Czarna Perła" zderzyła się z pogłębiarką.

Gdańsk. Kolizja statków na Motławie. Siedem osób zostało rannych

Na miejscu zdarzenia pracowała policja, zespoły ratownictwa medycznego oraz zastępy straży pożarnej. W wyniku wypadku siedem osób zostało poszkodowanych, w tym jedno dziecko - przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dwie osoby zostały opatrzone na miejscu, a pięć zabrano do szpitala na dalsze badania - ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Obie jednostki znajdują się obecnie przy nabrzeżach. Na zdjęciach opublikowanych przez KM PSP w Gdańsku widać, że pogłębiarka nie została poważnie uszkodzona. W gorszej sytuacji jest "Czarna Perła", której lewa burta została częściowa zniszczona.

Jak ustalił portal Polsat News, policjanci zbadali trzeźwość czterech członków załogi "Czarnej Perły". Dwóch z nich było pod wpływem alkoholu - u sternika wykryto 0,5 promila, a u mechanika 0,38 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

"Czarna Perła" to popularny wśród turystów statek stylizowany na piracki galeon. Jednostka oferuje rejsy na trasie Gdańsk-Westerplatte-Gdańsk. "Kochani, Stało się najgorsze, co się mogło zdarzyć. Bez zbędnych szczegółów, bo pewnie już przeczytaliście. Nasze serca pękły na pół, w środku sezonu zmuszeni jesteśmy zawiesić rejsy do odwołania... Trzymajcie kciuki" - czytamy w oświadczeniu operatora "Czarnej Perły", zamieszczonym w mediach społecznościowych.

