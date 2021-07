Pogoda na dziś - czwartek 15 lipca. Burzowo w niemal całym kraju, upał do 34 stopni

Rano temperatura wyniesie od 17-18 stopni na południowym i południowo-zachodnim krańcu Polski, przez 19 w centrum i na zachodzie, po 21-23 na północy, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Najcieplej będzie w Suwałkach - tam 27 stopni. Umiarkowane zachmurzenie wystąpi na południu, natomiast na północnym zachodzie zachmurzenie całkowite.

Bardzo ciepło w całym kraju. W Suwałkach aż 36 stopni

W ciągu częściowe zachmurzenie pojawi się w województwach lubuskim, warmońskio-mazurskim i w południowych regionach Polski. Dla Pomorza Zachodniego synoptycy zapowiadają całkowite zachmurzenie i deszcz. Tam również będzie najchłodniej - do 21 stopni w ciągu dnia.

W centrum i na zachodzie będzie przeważnie 24-26 stopni. Wyższą temperaturę zobaczą na termometrach mieszkańcy północy i wschodu: w Gdańsku i Lublinie zapowiadanych jest 27 stopni, w Olsztynie 28 stopni, w Białymstoku 32 stopnie, a Suwałkach - Polskim biegunie ciepła, może być aż 36 stopni. Wieczorem gęste chmury dotrą nad zachodnią i południową część Polski. Na pozostałym obszarze temperatura wyniesie 27-29 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa na sierpień. Czeka nas gorący koniec wakacji

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w czwartek burze mogą wystąpić w całym kraju. Najsilniejsze nawałnice prognozowane są na wschodzie i północy. Tam możliwe są opady deszczu do 30-40 mm, z kumulacjami do 60-80 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 100-110 kilometrów na godzinę. Może też spaść grad.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla niemal całej Polski

Na terenie całego kraju (za wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego) obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Alert jest ważny do godz. 20:00 w czwartek 15 lipca. Instytut opublikował również prognozę zagrożeń meteo, z której wynika, że burz pierwszego stopnia należy spodziewać się w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim, natomiast w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, śląskim oraz południowych powiatach dolnośląskiego burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Prognoza zagrożeń obowiązuje do godz. 7:30 w piątek 16 lipca.