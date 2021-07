Gdzie jest burza? Pierwsze nawałnice już na radarze. Grad do 10 cm średnicy i trąby powietrzne

Radar pogodowy z Windy.com pokazuje, że pierwsze nawałnice pojawiły się w środę 14 lipca przed godziną 12 i objęły regiony w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Sytuacja pogodowa będzie dziś bardzo dynamiczna.

Alerty IMGW podniesione do czerwonego, najwyższego stopnia w trzech województwach

O powadze sytuacji świadczy chociażby to, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zmienił alerty wydane jeszcze dziś rano. Trzy województwa: łódzkie, większa część województwa mazowieckiego (z wyjątkiem powiatów wschodnich) oraz woj. wielkopolskie (powiaty kolski, turecki, kaliski, ostrzeszowski i kępiński oraz miasto Kalisz) objęte są najwyższym, czerwonym ostrzeżeniem przed burzami. W woj. łódzkim i powiatach woj. wielkopolskiego alerty obowiązują od godziny 13:00 do 8:00 w czwartek 15 czerwca, a w woj. mazowieckim od 18:00 do 9:00 w czwartek.

Na tym obszarze prognozowane są gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu (od 30 do 60 mm). Lokalnie kumulacja deszczu może wynieść nawet do 90 mm opadów. Porywy wiatru będą dochodzić do 120 kilometrów na godzinę. Miejscami należy spodziewać się gradu. Możliwe są także trąby powietrzne.

Alerty IMGW traktujmy b. poważnie. Burze przyniosą niszczące zjawiska

Jak podaje portal fanipogody.pl, ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia należy potraktować bardzo poważnie. Burze, które pojawią się w nocy ze środy na czwartek, mogą być niszczące. "Naszym zdaniem najwyższy stopień zagrożenia przed burzami wydany dla Polski centralnej na godziny nocne jest jak najbardziej uzasadniony. [...] Burze, które rozwijają się i rozwiną nad Polską w kolejnych godzinach, przyniosą niszczące zjawiska. Możliwy jest grad do 10 cm, a nawet bardzo silne tornada" - czytamy na portalu.

W kolejnych godzinach burze będą kumulowały się w coraz większy "klaster wielokomórkowy", dlatego też pojawią się tak silne opady oraz bardzo porywisty wiatr. Superkomórki burzowe mogą generować grad o średnicy od 5 do 10 centymetrów.

Wiatr o prędkości do 120 kilometrów na godzinę może natomiast doprowadzić do tornada o dużej sile - nawet takiej, jaka miała miejsce pod koniec czerwca w Czechach. Czerwony alert IMGW wydany został w pasie, na którym synoptycy spodziewają się utworzenia mezoskalowego układu konwekcyjnego MCS, który może wywołać wiatr szkwałowy (do 140 km/h) i wał szkwałowy (więcej o tym zjawisku napisaliśmy TUTAJ),

Gdzie jest burza? Alerty żółte i pomarańczowe dla kolejnych dziewięciu województw

W województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i małopolskim wydane są alerty pomarańczowe (drugiego stopnia) dotyczące burz. W tej strefie spodziewane są opady deszczu do 50 mm, przez co możliwe są podtopienia dróg i pól uprawnych. Grad może mieć średnicę do 5 cm. Synoptycy spodziewają się wiatru do 100 kilometrów na godzinę.

Alert pierwszego stopnia ws. burz obowiązuje natomiast w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Tam ma spaść do 30 mm deszczu. Lokalnie pojawi się grad, którego średnica może sięgać do 3 cm. Wiatr może wiać do maksymalnie 90 kilometrów na godzinę.

