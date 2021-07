Zaginione dzieci najprawdopodobniej przebywają ze swoim ojcem, który jest również poszukiwany.

Mokotowska policja szuka dwójki dzieci i ich ojca. Dzieci najprawdopodobniej przebywają z ojcem

Jak ustalili policjanci, 31 maja 35-letni ojciec dwójki dzieci Minh Anh Tran, który jest obecnie poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu, wyprowadził się z wynajmowanego mieszkania przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Prawdopodobnie zabrał ze sobą dzieci: 6-letnią Olivię Linh Tran i 8-letniego Mikołaja Minh Tran. Nie poinformował jednak matki dzieci, gdzie będzie z nimi przebywał, mimo że wcześniej jej to obiecał.

Policja szuka zaginionego ojca i dwójki dzieci. Apeluje o pomoc

Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Olivii Linh Tran, Mikołaja Minh Tran, a także ich ojca Minh Anh Tran proszone są o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 – nr tel. 47 72 392 50 lub 47 72 392 52, najbliższą jednostką Policji lub całodobowym numerem 112.

- prosi policja.

Informacje można również przekazywać na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.

W 2020 roku zaginęło 181 niepełnoletnich osób w wieku do 17 lat. Z kolei porwania rodzicielskie zgłoszono 125 razy. Dopuściło się ich 58 kobiet i 67 mężczyzn. Do zaginięć najczęściej dochodziło poza granicami Polski oraz w województwie mazowieckim - wynika ze statystyk dotyczących zaginięć, zgłoszonych do fundacji ITAKA.