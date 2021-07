Pogoda na dziś - środa 14 lipca. Upał do 35 stopni, burze i gwałtowne nawałnice

Niebezpieczna pogoda utrzyma się do końca tygodnia praktycznie w całej Polsce. W środę maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 28 do nawet 35 stopni Celsjusza. Czekają nas też liczne burze, a nawet nawałnice, które będą zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców niektórych regionów.

Pogoda na dziś - środa 14 lipca. Upał nie ustaje

Zgodnie z prognozą IMGW w środę maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 28 stopni Celsjusza na zachodzie - w Szczecinie, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. 29 st. C mogą spodziewać się mieszkańcy Poznania, Bydgoszczy i Torunia. 30 st. C w Opolu, Koszalinie, a 31 st. C w Katowicach, Suwałkach i Gdańsku.

Najcieplej w centrum i na wschodzie. W Białymstoku 32 st. C, w Olsztynie 33 st. C, w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie 34 st., natomiast w Krakowie temperatura podskoczy aż do 35 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla całego kraju.

Pogoda na dziś - środa 14 lipca. Burze i nawałnice

Burze prawdopodobnie wystąpią na przeważającym obszarze kraju, a przede wszystkim na południowym zachodzie - tam porywy wiatru mogą osiągnąć 90-100 kilometrów na godzinę, a opady deszczu 40 mm. Na zachodzie burze mogą przybrać postać nawałnic. "Możliwe akumulacje opadów do 60 mm" - zapowiada instytut. Pojawi się również grad.

Pogoda. Wał szkwałowy nad Polską. Co to za zjawisko?

IMGW planuje wydać ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego. Możliwe, że utworzą tam się również trąby powietrzne. Sytuacja pogodowa w wymienionych rejonach będzie wyjątkowo niebezpieczna, dlatego mieszkańcy powinni zachować wszelką ostrożność i dostosować swoje plany do warunków atmosferycznych.

Jedynie w zachodnio-południowych powiatach woj. podlaskiego, wschodnich i południowych powiatach woj. mazowieckiego, woj. lubelskim, wschodnich powiatach woj. świętokrzyskiego i woj. podkarpackim nie powinny pojawić się burze.

Warunki biometeorologiczne w północnej Polsce jeszcze w godzinach przedpołudniowych pogorszą się z obojętnych do niekorzystnych. "Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie dominować będzie niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka" - zapowiada IMGW. Na południowym wschodzie w najcieplejszej porze dnia warunki pogorszą się do bardzo niekorzystnych.

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.