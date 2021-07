TVP: 545 mln zł na wynagrodzenia w 2020 roku. Ponad 2 mln dla zarządu

W 2020 przeciętny pracownik TVP zarabiał o 260 złotych więcej niż rok wcześniej. Średnie wynagrodzenie wzrosło z 9572 do 9832 złotych brutto. Do kwoty tej nie są wliczane jednak premie, nagrody indywidualne i jubileuszowe, wynagrodzenia wynikające z klauzuli konkurencyjnej oraz honoraria z umów o dzieło. Wydatki Telewizji Polskiej na wynagrodzenia wzrosły o ponad 6 procent rok do roku, do kwoty 545,19 mln złotych. Obecnie stanowią 21,2 proc. łącznych wydatków firmy.

W 2020 członkowie zarządu TVP zainkasowali 2,17 miliona złotych. Ich łączne wynagrodzenie zmalało względem 2019 roku o 10 tysięcy złotych. W zarządzie przez cały rok zasiadał Mateusz Matyszkiewicz - rozpoczął pracę w TVP w lutym 2016 roku. Poza nim członkiem zarządu jest również Jacek Kurski, który nie wykonywał tej funkcji od marca do przełomu maja i czerwca 2020 roku, gdy powrócił w miejsce odwołanej Marzeny Paczuskiej. Jacek Kurski od sierpnia 2020 roku ponownie sprawuje również funkcję prezesa TVP.

Trzyosobowa rada nadzorcza, w skład której wchodzą Maciej Łopiński, Przemysław Tejkowski i Radosław Włoszek, otrzymała łącznie 189,8 tysiąca złotych, o niemal 27 tysięcy mniej niż rok wcześniej.

Telewizja Polska. Ponad 9 milionów złotych premii

W 2020 Telewizja Polska odnotowała wzrost przychodów o 330 milionów, do poziomu 3,04 miliarda złotych. Stało się to pomimo faktu, że wpływy z reklam i sponsoringu spadły o dwanaście procent, do kwoty 740 mln złotych, na co wpływ w dużej mierze miało skurczenie się rynku reklam po wybuchu pandemii. Utratę wpływów z nawiązką pokryły przychody z abonamentu i przede wszystkim rekompensaty abonamentowej. Te wzrosły rok do roku aż o 584 miliony złotych, do poziomu 2,04 mln zł.

W 2020 roku zysk netto firmy wyniósł 198,33 miliona złotych. W trakcie czerwcowego walnego zgromadzenia TVP podjęto decyzję o tym, że nieco powyżej 189 milionów z tej kwoty zasili kapitał zapasowy, a 9 milionów złotych zostanie przeznaczone na premie dla pracowników.

Zatrudnienie w TVP w górę. Przybyły 42 etaty

W 2020 roku w Telewizji Polskiej doszło do wzrostu zatrudnienia. Liczba pracowników etatowych wynosi obecnie 2867 i w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 42 osoby. 30 etatów przybyło w centrali, a 12 kolejnych w krajowych ośrodkach regionalnych.

Najwięcej, bo 404 etatów, zajmują pracownicy Centrum Usług Produkcyjnych. 222 pracowników zatrudnionych jest ośrodku TVP Technologie, a 210 w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Największym oddziałem regionalnym jest obecnie oddział krakowski, w którym na etacie pracuje 91 osób. Kolejny jest katowicki z 77 etatami, wrocławski z 63 oraz poznański z 62.

