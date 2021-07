Białystok. Radnego PiS oskarżono o blokowanie Marszu Równości. Jest wyrok

Wyrok w sprawie Henryka Dębowskiego, szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w białostockiej radzie miejskiej, zapadł we wtorek. Orzeczenie nie jest prawomocne. Podczas odczytywania wyroku na sali sądowej nie było oskarżonego.

Białystok. Sąd uniewinnił radnego PiS od zarzutu blokowania Marszu Równości

Sąd Rejonowy w Białymstoku stwierdził, że nie dostarczono dowodów wskazujących na celowe blokowanie Marszu Równości przez Henryka Dębowskiego - podaje Polskie Radio Białystok. Sędzia Andrzej Kochanowski uznał, że sama obecność na marszu to za mało, aby uznać winę i wymierzyć karę.

- Żaden ze zgromadzonych dowodów w sprawie, nie wskazuje, aby obwiniony miał się dopuścić takiego zachowania. Jedyne co wynika z zebranego materiału dowodowego, to jego obecność na miejscu, natomiast daję wiarę obwinionemu, że jego zamiarem nie było zakłócanie Marszu Równości, na to musiałyby być dowody - powiedział sędzia.

Przypomnijmy, że straż miejska oskarżyła Henryka Dębowskiego o to, że 20 lipca 2019 r. wkroczył na jezdnię, aby celowo uniemożliwić przemarsz uczestników Marszu Równości. Zastosowano wobec niego art. 52 Kodeksu wykroczeń, który mówi o przeszkadzaniu w "organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia". Dębowskiemu groziła kara ograniczenia wolności lub grzywny od 20 do 5 000 zł.

Po Marszu Równości w Białymstoku zatrzymano ponad 20 osób

W lipcu 2019 r. ulicami Białegostoku przeszedł Marsz Równości - było to pierwsze tego typu wydarzenie w tym mieście. Podczas marszu doszło do szeregu ekscesów, które były szeroko komentowane w polskich, ale i zagranicznych mediach. Na trasie pojawiły się setki kontrdemonstrantów próbujących utrudnić przemarsz. W kierunku uczestników Marszu Równości poleciały kamienie, petardy i jajka. Niektórzy uczestnicy byli również wyzywani oraz brutalnie atakowani. Po marszu policja poinformowała o zatrzymaniu ponad dwudziestu osób i ukaraniu szesnastu mandatami karnymi.

