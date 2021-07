Opiekunka do dziecka, działająca na terenie województwa pomorskiego, podrabiała klucze do mieszkań, a następnie wielokrotnie je okradała - zabierała m.in. biżuterię, ubrania czy pieniądze. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec niej. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedno z okradanych małżeństw założyło w mieszkaniu kamery oraz cichy alarm.

fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta