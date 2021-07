Na Maderze zaginął 35-letni Michał Kozek. Informację potwierdziło MSZ

O zaginięciu 35-letniego Polaka poinformował profil "Zaginieni Cała Polska".

Michał Kozek zaginął na Maderze 7 lipca. 35-letni Polak na stałe mieszka w Szwajcarii

"Pan Michał mieszka na stałe w Szwajcarii w Gockhausen. Wyjechał z rodziną na urlop na Maderę (pomiędzy Porto Moniz a Calheta). Zakwaterowali się w hotelu Savoy Saccharum Resort & Spa. W środę dnia 7 lipca 2021r. mężczyzna wyszedł z hotelu około godziny 18:00 by pobiegać. Do tej pory nie powrócił ani nie skontaktował się z bliskimi" - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Mężczyzna miał ze sobą telefon komórkowy, jednak z uwagi na górzysty teren urządzenia nie udało się namierzyć. Podano też, że w akcję poszukiwawczą zaangażowane są zespoły portugalskiej obrony cywilnej, a także straż pożarna oraz policja. "Obecnie na miejscu Pan Michał jest poszukiwany przez brata wraz z grupą ultrabiegaczy. Jeśli ktoś chce się przyłączyć, prosimy o kontakt. [...] Na mężczyznę w hotelu czeka żona i dwójka dzieci" - podał profil "Zaginieni Cała Polska".

Rysopis zaginionego:

Wzrost: 182 cm,

waga: około 75 kg,

oczy: niebieskie,

włosy: szatyn

mężczyzna ubrany był też w strój sportowy do biegania.

MSZ potwierdza: Ambasada RP w Lizbonie została poinformowana o zaginięciu obywatela polskiego

Portal Gazeta.pl potwierdził, że o zaginięciu 35-letniego Polaka zostały poinformowane polskie służby dyplomatyczne.

Informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Lizbonie został poinformowany o zaginięciu obywatela polskiego na Maderze przez jednego z członków rodziny. Konsul niezwłocznie nawiązał kontakt z osobą odpowiedzialną za akcję poszukiwawczą oraz z regionalnym dowództwem policji

- przekazali przedstawiciele Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

"Z placówką skontaktował się także Sekretarz Generalny rządu Madery ds. Zdrowia i Ochrony Cywilnej, który poinformował, iż w poszukiwania obywatela polskiego zaangażowane zostały wszelkie możliwe środki" - dodano.

O zaginięciu Polaka donosiły też portugalskie media. Jak podał "Jornal de Madeira", do poszukiwań służby wykorzystały m.in. śmigłowiec. Z kolei jeden ze strażaków powiedział portalowi theportugalnews.com, że pan Michał mógł poruszać się po trasie biegu Madeira Island Ultra Trail.