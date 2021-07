Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrzeżenie dla wschodu. Radar burzowy na żywo

IMGW wydało alert burzowy, który obejmują wschodnią część kraju. Obowiązywać będzie do godziny 20.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zniszczenia w Czechach na Morawach po przejściu burz

Burza na wschodzie kraju. IMGW wydało alert

13 lipca IMGW wydało alert burzowy, który obowiązuje od godziny 8 do 20. Synoptycy IMGW zapowiadają, że 13 lipca burze możliwe są we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Opady deszczu w burzach przeważnie do 25 mm, lokalnie do 35 mm, porywy wiatru 75-80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami mogą pojawić się opady gradu.

"Polska dziś będzie w zasięgu zatoki niżu znad Austrii, a z południa będzie napływała gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Największe ryzyko rozwoju burz wystąpi we wschodniej połowie kraju, a zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie po południu uaktywni się, linia zbieżności" - wyjaśnia IMGW na Facebooku.

Pogoda na dziś - wtorek 13 lipca. IMGW prognozuje burze, grad i upały

Gdzie jest burza? W Warszawie już grzmi

Obecnie burze występują w województwie mazowieckim oraz na krańcach zachodnich województwa lubelskiego, ale kolejne komórki już tworzą się w województwie warmińsko-mazurskim.

"Największe natężenie opadów jest na południe od Warszawy i sięga nawet 25 mm/godz. W najbliższych godzinach burze coraz liczniej będą się rozwijać we wschodniej połowie kraju" - podają synoptycy.

Prognoza pogody na tydzień 12-18 lipca. Będzie gorąco

Portal Fani Pogody alarmuje, że szczyt aktywności burzowej przypadnie na drugą część dnia, kiedy to wystąpi największa niestabilność powietrza oraz wspomaganie ruchów wstępujących na lokalnych strefach zbieżności wiatru. Na zachodzie burze mogą pojawić się późnym wieczorem lub nocą. Najprawdopodobniej wkroczą znad Niemiec.