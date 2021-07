Zobacz wideo Wolscy policjanci wyjaśnili sprawę usiłowania dwóch zabójstw, do których doszło w grudniu 2019 roku.

W poniedziałek 12 lipca wieczorem w centrum Lubartowa (woj. lubelskie) agresywny mężczyzna zaatakował nożem dwie osoby. Jedna z nich zmarła. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Krzywe Koło i Szulca.

REKLAMA

Lubartów. Nożownik zaatakował kobietę w centrum miasta

Jak relacjonuje Radio Lublin, 38-letnia kobieta wyszła z domu wraz z 44-letnim partnerem. Wtedy do pary podszedł 37-letni napastnik, który wykrzykiwał wulgarne słowa. Lokalny portal lublin112.pl podaje, że kiedy doszło do szarpaniny, 37-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem. Partner kobiety probował jej bronić, ale on także został raniony. Mimo interwencji ratowników medycznych, życia kobiety nie udało się uratować.

44-letni mężczyzna w poważnym stanie został przewieziony do szpitala. Według informacji "Super Expressu" jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obława w Borowcach. Policja: Jest grupa z Niemiec z psami saksońskimi

Mężczyzna zadźgał byłą żonę i ranił jej partnera. Kobieta osierociła czwórkę dzieci

Na miejscu interweniowała także straż pożarna oraz policja. Sprawca ataku został zatrzymany kilka ulic dalej - według wstępnych ustaleń jest nim były mąż zamordowanej kobiety, który w przeszłości był karany za znęcanie się nad żoną, a w ostatnim czasie miał także zostać aresztowany za próbę podpalenia mieszkania jej partnera.

Niemcy. Dwie osoby zaatakowane przez nożownika w Erfurcie

Zmarła kobieta osierociła czwórkę dzieci. Na miejscu zdarzenia technicy policyjni wraz z prokuratorem zabezpieczyli pozostawione ślady. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Agresywnemu zabójcy może grozić dożywotne więzienie.