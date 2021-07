Zobacz wideo Proste triki przyniosą wam ulgę w upały

We wtorek 13 lipca na terenie praktycznie całej Polski notowane będą prawdziwie tropikalne upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenia drugiego stopnia dla aż 15 województw. Jedynie woj. zachodniopomorskie nie jest objęte żadnymi alertami.

Pogoda. Kolejna fala upałów nadciąga do Polski

Według wstępnych prognoz synoptyków, we wtorek i środek czeka nas prawdziwa fala gorąca. Wysokie temperatury są skutkiem powietrza, które napływa do Polski znad Afryki. Wtorkowy poranek w wielu częściach kraju może okazać się stosunkowo chłodny i deszczowy, ale po południu pogoda mocno się zmieni. Alerty drugiego stopnia dotyczące upałów obowiązują od godziny 12:00 lub 13:00 we wtorek aż do wieczora na terenie wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego oraz okolic Wałbrzycha.

Najcieplej będzie na południu i wschodzie kraju - tam temperatura osiągnie nawet 33 stopnie w cieniu, natomiast najchłodniej będzie na Pomorzu, gdzie w ciągu dnia w cieniu wartości nie przekroczą 27 stopni Celsjusza. Ze wstępnych prognoz wynika, że jeszcze cieplej ma być w środę 14 lipca. Wówczas w południowych regionach - w województwie małopolskim czy podkarpackim, termometry mają wskazać do nawet 35 stopni w cieniu.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Dodatkowo we wschodniej połowie Polski (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, częściowo małopolskie, częściowo świętokrzyskie, częściowo mazowieckie, częściowo kujawsko-pomorskie, a także częściowo pomorskie) przez cały wtorek obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Profil Burza-Alert-IMGW na Facebooku ostrzega, że we wtorek 13 lipca burze możliwe będą we wschodniej i północno-wschodniej części Polski, a towarzyszące im opady deszczu osiągać będą lokalnie nawet do 35 mm, natomiast porywy wiatru - do 90 km/h. W środę natomiast ostrzeżenia dotyczące burz z gradem obejmą już całą Polskę - środkową, zachodnią i południową część kraju obowiązywać będą alerty drugiego stopnia, pozostałą - pierwszego.

