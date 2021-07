Odnaleziono ciało 16-latka, którego porwał nurt Odry. RCB alarmuje o licznych utonięciach

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w poniedziałek rano służby odnalazły ciało 16-latka, który w sobotni wieczór został porwany przez nurt Odry w okolicy Oławy. Według świadków zdarzenia nastolatek postanowił wykąpać się w rzece, ale porwał go silny nurt. "W niedzielę wieczorem, odnaleziono także ciało 63-letni mężczyzny, który wypadł z łódki do Odry" - pisze Gazeta Wyborcza.

RCB ostrzega. W niedzielę utonęło dziewięć osób

Przez cały weekend w Polsce utonęło 15 osób (6 w sobotę i 9 w niedzielę). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Do wody nie można wchodzić pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieoznakowanych miejscach. Przed wejściem do kajaka lub rowerka wodnego należy założyć kapok. Nie można także wbiegać rozgrzanym do wody i stosować się do poleceń ratownika.