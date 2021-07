Marek Suski o zarobkach prezydenta i premiera: Zarabiają zdecydowanie za mało

Poseł PiS Marek Suski, który był gościem Polsat News, nawiązał do odbudowy Pałacu Saskiego. Proces ten ma być nadzorowany przez spółkę, której menadżerowie zarabiają ok. 28 tysięcy miesięcznie. W opinii polityka PiS to zarobki przewyższające pensje premiera i prezydenta, którzy zarabiają "zdecydowanie zbyt mało".

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta