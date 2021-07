Trwają poszukiwania Jacka Jaworka. Policja otrzymuje wiele wiadomości nt. miejsca pobytu mężczyzny

Zobacz wideo Tymczasowy areszt dla 48-latka oskarżanego o zabójstwo matki

Od soboty 10 lipca trwają poszukiwania Jacka Jaworka. Mężczyzna podejrzewany jest o to, że w leżących kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy Borowcach zamordował swojego brata, szwagierkę oraz 17-letniego syna małżeństwa. Z domu, w którym doszło do tragedii, udało się uciec tylko 13-latkowi, który schował się przed wujkiem, a potem uciekł przez okno.

REKLAMA

Jacek Jaworek wciąż poszukiwany. Nowe informacje ws. potrójnego zabójstwa

Trzecia doba poszukiwań mężczyzny

Tego samego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego alert o poszukiwaniu "niebezpiecznego przestępcy". Policjanci opublikowali wizerunek poszukiwanego mężczyzny. "Uwaga! Niebezpieczny przestępca! Policja poszukuje 52-letniego mieszkańca Częstochowy, Jacka Jaworka, podejrzanego o zabójstwo trzech osób. Osoby, które znają miejsce pobytu, proszone są o kontakt: nr 47 858 12 55 lub 112" - podano w komunikacie. Policja apeluje również, by ograniczyć się do przekazania informacji i samemu nie podejmować żadnej interwencji.

Jak podaje RMF FM, funkcjonariusze otrzymują wiele sygnałów dotyczących miejsca pobytu Jacka Jaworka. Jednak żaden z nich się nie potwierdził i mężczyzna pozostaje na wolności. Według doniesień medialnych poszukiwany może być uzbrojony.

W obławie na Jaworka bierze udział ponad 100 policjantów z Częstochowy, a także z innych powiatów. Funkcjonariusze korzystają z psów tropiących, są też konne patrole. Policja do przeczesywania terenu używa dwóch helikopterów i drona.

Alert RCB w trzech województwach. Policja szuka 52-letniego Jacka Jaworka

"Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod numerem telefonu 47 858 12 55 lub numerem alarmowym 112" - apeluje policja.