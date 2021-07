Oława. Policja drugą dobę szuka 16-latka, którego porwał nurt Odry

Poszukiwania zaginionego nastolatka trwały do późnych godzin, jednak z uwagi na zmrok zostały przerwane o 23 i wznowione o godzinie 8 rano w niedzielę 11 lipca. Jak relacjonują świadkowie, 16-latek chciał wykąpać się w rzece. Niestety, został porwany przez jej nurt.

Dolny Śląsk. Policja szuka 16-latka porwanego przez nurt Odry

Jak poinformowała policja, 10 lipca około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie o tonącej osobie w nurcie rzeki Odry.

Funkcjonariusz natychmiast skierował na miejsce patrole policji i powiadomił o zdarzeniu straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. W toku podjętych przez policję czynności ustalono, że tonący człowiek, to 16-letni mieszkaniec powiatu oławskiego. Według relacji świadków, chłopiec rozebrał się, wszedł do Odry i w trakcie kąpieli porwał go nurt rzeki. 16-latek przyjechał nad rzekę z kolegami

- informują policjanci.

Do akcji ratowniczej przystąpiło 10 policjantów z oławskiej jednostki i 2 z komisariatu wodnego we Wrocławiu. Sprawdzali oni skrupulatnie brzeg rzeki oraz monitorowali jej koryto za pomocą kamery. Ponadto, akcję poszukiwawczą wsparło 3 strażników miejskich z Oławy. W działania poszukiwawcze z dużym zaangażowaniem włączyli się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oławie i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach i w Bystrzycy, łącznie w sumie 13 strażaków. Funkcjonariuszom pomagali ratownicy z Oławskiego Stowarzyszenia Ratowniczego i ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, wczorajsze poszukiwania zostały przerwane po godz. 23:00 z uwagi na zmrok.

Służbom ratunkowym nie udało się odnaleźć 16-latka. Następnego dnia wznowiono poszukiwania

Akcję poszukiwawczą wznowiono w niedzielę 11 lipca. Jak informuje policja, aktualnie w poszukiwaniach bierze udział 10 policjantów, 19 strażaków, płetwonurek, dwóch ratowników z oławskiego stowarzyszenia oraz dwóch ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia.

Akcja poszukiwawcza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Działania służb wspierane są specjalistycznym sprzętem, w postaci łodzi, kamer do penetracji dna, dronów i sonarów - informuje policja.

- Przy użyciu sonara sprawdzamy dno, jeżeli jest tam coś nietypowego, wprowadzamy nurka. Jest to praca bardzo trudna ze względu na niemal zerową widoczność, a także bardzo silny nurt wody, który jest już w odległości kilku metrów od brzegu. Ta rzeka wygląda bardzo spokojnie, ale jest strasznie zdradliwa. Kilka metrów od brzegu głębokość wynosi ponad dwa i pół metra, do ponad trzech metrów. Bardzo silny nurt, zawirowania, które potrafią wciągnąć do środka osobę - tłumaczy TVN24 Krzysztof Gielsa, oficer prasowy oławskiej straży pożarnej.

W czerwcu i lipcu 2021 roku doszło łącznie do 80 utonięć - wynika z danych statystycznych policji. W 2020 roku na terenie Polski odnotowane zostały 483 przypadki tonięcia. W wyniku tych wypadków utonęło 460 osób.