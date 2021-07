Duda i Kaczyński listy piszą. Dziękują Rodzinie Radia Maryja i "czcigodnemu" Rydzykowi

W niedziele 11 lipca, w drugi dzień 30. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, odbyła się msza św., której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Przed uroczystościami odczytany został list Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego do pątników. Słowa prezydenta przekazała szefowa jego kancelarii - Grażyna Ignaczak-Bandych.

Andrzej Duda: Dają Państwo piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej nadziei i miłości bliźniego

"Całej Państwa wspólnocie składam gratulacje i wyrażam wdzięczność za wielki wkład w budowanie Polski wiernej swojemu patriotycznemu i chrześcijańskiemu dziedzictwu. Łączę się z Państwem duchowo w przeżywaniu obecnych uroczystości, a także w oczekiwaniu na zbliżające się grudniowe obchody 30-lecia działalności Radia Maryja" - napisał Andrzej Duda.

Prezydent zauważył, że we współczesnym świecie ludzie doświadczają obaw, niepokojów i osamotnienia, wynikających ze zmian społecznych, technicznych czy cywilizacyjnych. W opinii prezydenta, Rodzina Radia Maryja znalazła "odpowiedź na te wyzwania", a dzięki Redemptorystom powstała "ta wspaniała sieć", która umożliwia komunikację, dialog, modlitwę i zdobywanie informacji. Andrzej Duda dodaje, że Radio Maryja, "Nasz Dziennik" czy Telewizja Trwam łączą "ludzi dobrej woli" wokół "fundamentalnych wartości".

"Działając w tym głęboko ewangelicznym duchu, dają Państwo piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej nadziei i miłości bliźniego (...). Chcę dziś podziękować całej Rodzinie Radia Maryja - kapłanom, zakonnikom i zakonnicom oraz świeckim - za to wszystko, a zwłaszcza za troskę o nasze największe doczesne wspólne dobro: o Rzeczpospolitą. Dziękuję za kultywowanie tradycyjnych, lecz zawsze aktualnych wzorców łączenia zaangażowania religijnego z aktywnością obywatelską. Dziękuję za Państwa gorące, otwarte serca, za wrażliwość na potrzeby innych oraz stałą gotowość do spieszenia im z pomocą" - napisał dalej prezydent.

Jarosław Kaczyński chwali "czcigodnego" Tadeusza Rydzyka: Za to wielkie dzieło, którego się podjął w służbie Panu Bogu i ojczyźnie

Drugi list, tym razem od Jarosława Kaczyńskiego, przeczytała europosłanka Jadwiga Wiśniewska. "Tu, u stóp jasnogórskiej Pani, pragnę z całego serca podziękować rodzinie Radia Maryja i całej toruńskiej wspólnocie za to, że jesteście; za to, że od tylu lat stoicie na straży tego wszystkiego, co mieszczą w sobie jakże drogie każdemu Polakowi trzy proste słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna" - napisał we wstępie prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Osobne wyrazy wdzięczności pragnę złożyć czcigodnemu ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za to wielkie dzieło, którego się podjął w służbie Panu Bogu i ojczyźnie, a którego częścią jest Rodzina Radia Maryja" - napisał polityk w liście.

Jarosław Kaczyński dziękował też "za ten wielki dar", jakim jest Radio Maryja i inne przedsięwzięcia prowadzone przez "czcigodnego ojca dyrektora". "Bogactwo tego dzieła trudno objąć. Nie sposób by wymienić wszystkich inicjatyw, które się nań składają. Toteż poprzestanę na niektórych z nich: radio, telewizja, gazeta codzienna, wyższa uczelnia, fundacje i wspólnoty. I właśnie dlatego, że one istnieją: my się nie damy. I dlatego będziemy żyć dla Pana Boga i ojczyzny" - dodał prezes PiS. Wicepremier stwierdził też, że Polacy są poddawani próbie nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale też "ofensywie przeciwko wierze i polskości".