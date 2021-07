Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne. Mieszkańcy południowej części kraju powinni zachować szczególną ostrożność.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Alarmy IMGW. Burze z gradem pojawią się na południu kraju

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla czterech województw. Większość z nich to regiony w południowej Polsce. Są to:

województwo śląskie , gdzie będą ważne od godziny 12 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek;

, gdzie będą ważne od godziny 12 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek; województwo małopolskie , gdzie będą ważne od godz. 12 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek;

, gdzie będą ważne od godz. 12 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek; województwo podkarpackie, gdzie będą ważne od godz. 14 w niedzielę do północy.

Ponadto, synoptycy IMGW wydali alert dla województwa znajdującego się na wschodzie Polski - województwa lubelskiego. Ostrzeżenia te będą ważne od godziny 15 w niedzielę do północy.

Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 15-25 mm wody, lokalnie do 35 mm, a także porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie mogą pojawić się również opady gradu.

Burze w całej Polsce. Łowcy burz: Mogą się zamienić w tzw. training storms

IMGW zapowiada kolejne ostrzeżenia. W niedzielę może być ich znacznie więcej

Jak podaje IMGW, najprawdopodobniej ostrzeżenia pierwszego stopnia pojawią się w niedzielę również w dziewięciu województwach:

zachodniopomorskim,

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

opolskim,

świętokrzyskim,

łódzkim (w powiatach południowych),

podlaskim,

mazowieckim (w powiatach południowych i wschodnich).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki pogodowe, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.