Alert RCB w trzech województwach. Policja szuka 52-letniego Jacka Jaworka

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców trzech graniczących ze sobą województw - śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego - alert RCB z ostrzeżeniem o poszukiwaniu "niebezpiecznego przestępcy", 52-latka Jacka Jaworka, który jest podejrzany o zabicie trzech osób. Policja apeluje, by ograniczyć się do przekazania informacji i amemu nie podejmować żadnej interwencji.

