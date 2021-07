W czwartek archidiecezja krakowska poinformowała, że arcybiskup Wiktor Skworc zrezygnował z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Poprosił też o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora.

Abp Skworc ma przekazać środki diecezji tarnowskiej. "Szczegóły zostaną ustalone"

Ponadto, jak czytamy w komunikacie, abp Wiktor Skworc "zobowiązał się wesprzeć finansowo - z prywatnych środków - wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego". Archidiecezja w komunikacie nie poinformowała, czy - a jeśli tak, to za co - abp. Skworc został ukarany przez Stolicę Apostolską. Nie podano też, jaką kwotą metropolita katowicki wesprze diecezję tarnowską. Mowa jest jedynie o zakończeniu dochodzenia.

O środki, które abp Skworc przekaże diecezji tarnowskiej, zapytaliśmy biuro prasowe. "Szczegóły dotyczące wsparcia finansowego dla diecezji tarnowskiej zostaną ustalone i uzgodnione pomiędzy abp. Skworcem i biskupem tarnowskim" - poinformował nas ks. dr Tomasz Wojtal, rzecznik prasowy archidiecezji katowickiej.

Sprawa ks. Stanisława P.

Decyzja metropolity katowickiego ws. rezygnacji z pełnionych funkcji i wpłaty na rzecz diecezji tarnowskiej została podjęta po zakończonym postępowaniu Stolicy Apostolskiej dotyczącym zbadania zaniedbań abp. Skworca. Chodzi o okres, gdy pełnił funkcję biskupa tarnowskiego. Abp Skworc był biskupem tarnowskim w latach 1998-2011.

W 2002 roku obecny arcybiskup, a wówczas biskup tarnowski, na wieść o kilkunastu chłopcach molestowanych przez Stanisława P. nie zareagował, chociaż zgodnie z Sacramentorum Sanctitatis Tutela był zobowiązany przeprowadzić wstępne dochodzenie, a następnie zgłosić sprawę do Watykanu.

Oskarżanego o wykorzystywanie seksualne ks. Stanisława P. wysłał na Ukrainę, gdzie również miał molestować dzieci. Stanisław P. wrócił do Polski w 2008 roku i wciąż pracował w szkole. Dopiero dwa lata później wysłano go do Domu Księży Emerytów, gdzie mieszka do dziś.

Abp Skworc: Przychodzi mi przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu

Jeszcze w piątek abp Skworc odniósł się do komunikatu archidiecezji. "Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia. O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego" - napisał abp Skworc. Duchowny poprosił skrzywdzonych i ich rodziny o przebaczenie.