Badania naukowców zostały opisane w magazynie "Nature" - przytacza je "Washington Post". Z eksperymentu przeprowadzonego na grupie 103 osób wynika, że jedna dawka szczepionki (Pfizer lub AstraZeneki) zapewniała jedynie 10 proc. ochrony przeciwko wariantom Delta i Beta. Odporności nie dawały również naturalne przeciwciała wytworzone w organizmie po przechorowaniu COVID-19 w trakcie trwania pandemii. Z badania wynika, że dwie dawki szczepionki chronią przed wirusem na poziomie 95 proc.

W sprawie przyjmowania drugiej dawki szczepionki apelował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: tysiące Polaków nie zgłosiło się po przyjęcie drugiej dawki szczepionki

Jak zaznaczył minister zdrowia w czasie piątkowej konferencji prasowej, to od poziomu szczepień społeczeństwa będzie zależała siła kolejnej fali koronawirusa. - Im ten wskaźnik szczepień będzie wyższy, tym większa szansa, że jesienią będziemy mieć czwartą falę pandemii pod kontrolą - dodał.

Minister podał statystyki, które określił jako "niepokojące". - Od połowy stycznia do końca maja 8 tys. osób nie zgłosiło się na przyjęcie drugiej dawki. Od 1 czerwca do 8 lipca tych niezgłoszeń jest 44 tysiące. Widać, że okres wakacyjny ma wpływ na to, że Polacy się nie szczepią. To bardzo zły trend - dodał.

- Nie widzimy przyspieszenia programu szczepień. Mamy do czynienia z wyczerpaniem liczby chętnych. Teraz kluczowe jest wyszczepienie drugą dawką - mówił Niedzielski. Zaznaczył, że ważna jest II dawka szczepionki, która bardzo podnosi skuteczność procesu zaszczepienia. Podał statystyki, z których wynika, że osoby zaszczepione tylko jedną dawką nie są chronione przed ciężkim przebiegiem koronawirusa.