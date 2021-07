Przez Kraków w piątek po południu przeszła duża nawałnica. Według metereologów spadło nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy, przez co zalane zostały ulice. IMGW ostrzega, że kolejne burze mogą przechodzić nad miastem do wieczora.

2 fot. Agencja Gazeta // screen - Krakow.pl // Twitter Otwórz galerię Na Gazeta.pl