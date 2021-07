Adam Niedzielski: tysiące Polaków nie zgłosiło się po przyjęcie drugiej dawki szczepionki

- Znajdujemy się w ważnym punkcie pandemii. Obecne statystyki dotyczące nowych zakażeń oznaczają, że mamy bardzo niski poziom nowych przypadków. Dochodzimy do minimalnego pułapu. Spadki są jednak coraz mniejsze. Pojawia się ryzyko, że może dojść do odwrócenia się tej tendencji. Liczba nowych zakażeń może zacząć znów rosnąć - ostrzegł na piątkowej konferencji minister zdrowia.

REKLAMA

Adam Niedzielski o programie szczepień: Nie widzimy przyspieszenia

Jak zaznaczył Niedzielski, to od poziomu szczepień społeczeństwa będzie zależała siła kolejnej fali koronawirusa. - Im ten wskaźnik szczepień będzie wyższy, tym większa szansa, że jesienią będziemy mieć czwartą falę pandemii pod kontrolą - dodał.

Minister podał statystyki, które określił jako "niepokojące". - Od połowy stycznia do końca maja 8 tys. osób nie zgłosiło się na przyjęcie drugiej dawki. Od 1 czerwca do 8 lipca tych niezgłoszeń jest 44 tysiące. Widać, że okres wakacyjny ma wpływ na to, że Polacy się nie szczepią. To bardzo zły trend - dodał.

- Nie widzimy przyspieszenia programu szczepień. Mamy do czynienia z wyczerpaniem liczby chętnych. Teraz kluczowe jest wyszczepienie drugą dawką - mówił Niedzielski. Zaznaczył, że ważna jest II dawka szczepionki, która bardzo podnosi skuteczność procesu zaszczepienia. Podał statystyki, z których wynika, że osoby zaszczepione tylko jedną dawką nie są chronione przed ciężkim przebiegiem koronawirusa.

Minister zdrowia podziękował Kościołowi za dialog i apel do wiernych o skorzystanie ze szczepień.

Hybrydowy powrót do szkół? To zależy od rozwoju pandemii

Adam Niedzielski odniósł się także do powrotu dzieci do szkół we wrześniu. - Jeśli chodzi o powrót do szkół, to wszystko uzależnione jest od sytuacji epidemicznej. Wśród wariantów, które rozważamy jest pełny powrót, ale też hybrydowy jeśli sytuacja nie będzie mogła zostać oceniona optymistycznie. Dotyczy to pierwszych 2 tygodni września - mówił. Skomentował również stosowany w Grecji system nagrody pieniężnej za szczepienie dla młodych ludzi. Tam od 15 lipca osoby w wieku 18-26 lat za przyjęcie szczepionki dostaną 150 euro w formie bonu, które będą mogli wydać na podróż lub np. na koncert.

- Pomysł ten przyciągnął naszą uwagę - zaznaczył minister zdrowia. Dodał, że nie zapadły jeszcze w tej sprawie żadne wiążące decyzje.

WHO: Cztery miliony ofiar koronawirusa na świecie

Światowa Organizacja podała w środę najnowszy bilans ofiar koronawirusa. Z powodu COVID- 19 zmarły już cztery miliony osób. Według WHO te dane i tak są zaniżone.

- Właśnie przekroczyliśmy kamień milowy. Mamy cztery miliony ofiar zarejestrowanych zgonów z powodu koronawirusa - powiedział na konferencji prasowej Tedros Ghebreyesus. Zaznaczył jednak, że liczba ta jest prawdopodobnie zaniżona.

Szef WHO krytycznie odniósł się do luzowania obostrzeń przez Państwa Unii Europejskiej. - Odprężają się tak, jakby pandemii koronawirusa już nie było - mówił.

Nowe warianty koronawirusa

Przewodniczący Światowej Organizacji zdrowia zaalarmował, że nowe warianty COVID - 19 i "zatrważająco wolne" postępy w szczepieniach sprawiają, że zbyt wiele krajów odnotowuje duże skoki zakażeń koronawirusem i wzrost liczby hospitalizacji.

Zaznaczył także, że wariant Delta jest prawdopodobnie bardziej niebezpieczny od pozostałych szczepów koronawirusa. W USA wariant ten stanowi obecnie ponad połowę wszystkich nowych infekcji, zgodnie z badaniami amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Tedros Ghebreyesus zaapelował do wszystkich rządów świata. - To nasz obowiązek moralny, by podjąć wspólne działania w walce z pandemią koronawirusa - mówił.