To nie jest kolejny nudny spot z apelem. "Paweł biegnie do wody, wpadł w nią jak dzik w żołędzie"

- Skoro już jesteś, to pozwól, że opowiem ci pewną historię. Historię o 20-latku, który, jak każdy 20-latek, uważa się za osobę na pewno nieśmiertelną. Ale tu trzeba przyznać, że on miał dość wyjątkową umiejętność, ale o tym później - mówi w spocie kom. Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusz, oderwany od gry w pasjansa, opowiada historię 20-letniego Pawła, który przyjeżdża do Sopotu z dziewczyną. Po wypiciu drinka i trzech piw chłopak postanawia wejść do morza.

Zobacz wideo "Młodość nie zwalnia z myślenia". Spot edukacyjny pomorskiej policji

"Młodość nie zwalnia z myślenia"

- Wpadł w nią jak dzik w żołędzie - komentuje kom. Sienkiewicz, gdy 20-latek wchodzi do wody.

Jak dodaje funkcjonariusz, "trzeba przyznać, że jakieś umiejętności to on ma". - Paweł potrafi znikać. No i zniknął - mówi policjant, gdy młody chłopak schodzi na dno.

"Od rozpoczęcia wakacji doszło już do wielu rodzinnych tragedii. Od 1 czerwca do 8 lipca odnotowaliśmy 7 utonięć, a od początku roku aż 19 osób w ten sposób straciło życie" - informują w komunikacie pomorscy policjanci.