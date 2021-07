W Gdańsku utworzono żywy łańcuch. Silny prąd porwał mężczyznę w głąb morza

"Wczorajszy wieczór, po bardzo spokojnym dniu, okazał się dla nas bardzo pracowity" - poinformowało na Facebooku Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy opisali wypadek, do którego doszło w gorący dzień nad polskim morzem.

"O godzinie 18:33 do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który na wysokości wejścia 59 w Gdańsku, około 200 metrów od brzegu, zaczął wzywać pomocy, machając rękami i którego prądy zaczęły znosić w głąb Zatoki Gdańskiej" - napisało Sopockie WOPR. Po kilku minutach świadek poinformował, że stracił mężczyznę z oczu.

"Już po pierwszym zgłoszeniu do akcji wysłana została jednostka R8, następnie po informacji, że osoba zniknęła zgłaszającym z oczu, na miejsce dodatkowo został wysłany nasz quad Q4, skuter wodny R5, oraz ogłoszony został alarm wśród ratowników pracujących na kąpielisku. Wysłane zostało powiadomienie BlueAlert do członków naszej grupy interwencyjnej, po czym na miejsce dodatkowo udał się samochód z czterema ratownikami i operatorem drona" - pisze dalej WOPR na Facebooku.

Koordynator akcji stworzył na brzegu morza tzw. żywy łańcuch do przeszukiwania płytszej wody. Jednostka R5 została oddelegowana do zabezpieczenia łańcucha, a jednostka R8 rozpoczęła poszukiwania wyznaczonego sektora o szerokości około jednego kilometra w obie strony od miejsca zdarzenia. Jednocześnie z powietrza poszukiwania wspomagał operator drona.

Do poszukiwań włączyły się również: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Straż Graniczna oraz Policja Wodna - jednostki podzieliły się na dwie grupy poszukiwawcze - gdzie jednostki Sopockiego WOPR wraz z Policją Wodną dostały zadanie przeszukania pasa o szerokości około 200 metrów od brzegu.

Poszukiwania na wodzie zawieszono około godziny 22, ponieważ robiło się już ciemno. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wznowiła akcję o godzinie 4:30 i trwały one do godziny 7:35, kiedy to zapadła decyzja o zakończeniu dalszych poszukiwań. Porwanego przez silny prąd mężczyzny nie udało się odnaleźć.

WOPR przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą: