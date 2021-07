W nadchodzący weekend na Jasną Górę wybierze się 30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Uroczystości w Częstochowie rozpoczną się w sobotę 10 lipca o godzinie 17:30 od koncertu. Później odbędą się dwie msze i Apel Jasnogórski. Na zakończenie planowana jest koronka do Miłosierdzia Bożego.

30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja już w ten weekend. Tadeusz Rydzyk wystosował komunikat

W związku ze zbliżającą się pielgrzymką, Tadeusz Rydzyk wystosował oficjalny komunikat, który opublikowano na stronie Radia Maryja. Znajduje się w nim przypomnienie o obostrzeniach wydanych w związku z epidemią koronawirusa, ale też zaapelował o datki na działalność swoich mediów.

"Zabierzmy ze sobą uprzejmość i radość. Jeśli zażywamy leki, zabierzmy ich odpowiednią porcję. Weźmy parasol, krzesełko, butelkę wody do picia. Pomyślmy w duchu ewangelizowania wszystkich o kupieniu na Jasnej Górze dobrej ewangelizacyjnej książki, miesięcznika 'W naszej rodzinie' dla siebie, swojej rodziny czy kogoś z sąsiedztwa" - apeluje w komunikacie Tadeusz Rydzyk.

Dalej właściciel Radia Maryja poprosił też o pomoc, a dokładniej o ofiarę na radio oraz Telewizję Trwam. Pielgrzymi zostali też dokładnie poinstruowani odnośnie tego, jak powinni złożyć swój datek.

"Niech to będzie symboliczna róża dla dzieł Matki Najświętszej, dla jej Radia. Prosimy składać ofiary w małych namiotach, które będą znajdować się między namiotami Fundacji 'Nasza Przyszłość'. Ofiary te, symboliczne róże, składamy w małych kopertach z wypisanymi nazwiskami i adresami ofiarodawcy, aby móc podziękować i potwierdzić otrzymanie daru" - czytamy w komunikacie.

Tadeusz Rydzyk przypomniał o obowiązujących obostrzeniach podczas pielgrzymki. Zapewnił, że dostępne będą płyny do dezynfekcji i apelował o zachowywanie odpowiedniego dystansu. "Idziemy do naszej Pani, Matki i Królowej. Uczyńmy to teraz, bo nie wiemy, czy za kilka lub kilkanaście tygodni nie dojdzie do następnej pandemicznej izolacji" - dodał na zakończenie.