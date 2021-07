Zobacz wideo Dulkiewicz komentuje przejęcie Westerplatte przez PiS

O szczegółach planu Muzeum II Wojny Światowej na nową inwestycję poinformował jako pierwszy portal trojmiasto.pl. Zdaniem instytucji, ma ona mieć charakter edukacyjno-komercyjny. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński wezwał jednak dyrekcję muzeum do unieważnienia przetargu.

Muzeum II Wojny Światowej chce postawić pokoje do wynajęcia przy Westerplatte

Płatny parking na 180 aut i 20 autokarów z automatycznymi kasami do pobierania opłat oraz biletów wstępu do muzeum, dwupiętrowy budynek o powierzchni 1,6 tys. metrów kw. z czterema apartamentami (o łącznej powierzchni 120 metrów kw.) oraz "apartamentem oficerskim" (65 metrów kw.) z wyjściem na taras - tak miała wyglądać inwestycja Muzeum II Wojny Światowej, które po przejęciu terenu Westerplatte, prowadzi prace nad utworzeniem nowej placówki muzealnej.

- Punkt obsługi ruchu turystycznego, sąsiadujący z projektowanym parkingiem plażowym, będzie mieć charakter edukacyjno-komercyjny. Budynek ma stanowić funkcjonalnie spójną całość, przeznaczoną do obsługi osób zwiedzających MWiW1939 oraz ogólnodostępne tereny półwyspu Westerplatte - powiedziała zastępczyni rzecznika prasowego instytucji Adrianna Garnik.

"Nosze z Westerplatte" pochodzą ze szpitala psychiatrycznego?

Posłowie KO oburzeni pomysłem muzeum: Drodzy państwo, gdzie my żyjemy?

Jak podaje TVN24, sprzeciw wobec inwestycji wyrazili posłowie Koalicji Obywatelskiej - Agnieszka Pomaska i Piotr Adamowicz. - Westerplatte to miejsce pamięci, to miejsce święte dla wszystkich Polaków, którzy co roku przyjeżdżają i pamiętają o naszych bohaterach. Dzisiaj PiS pod pretekstem porządkowania tego terenu tak naprawdę dokonuje grabieży i profanacji tego terenu. Nie przedstawiło żadnej koncepcji budowy muzeum, a jednocześnie buduje apartamenty na wynajem - powiedziała posłanka. Adamowicz przypomniał natomiast niedawne sytuacje związane z muzeum.

- Drugi fakt: ekspozycja rzekomego pasiaka więziennego św. Maksymiliana Kolbe z Auschwitz, który okazał się nie być jego pasiakiem [...]. Trzeci element: całkiem niedawno zakup noszy, którymi rzekomo miano przenosić rannych polskich żołnierzy po zdobyciu tego terenu przez Niemców. Okazuje się, że te nosze w ogóle nie były z tej epoki. Jeżeli tak ma wyglądać polityka historyczna PiS, to drodzy państwo, gdzie my żyjemy? - powiedział poseł.

Muzeum II Wojny Światowej chwali się współpracą z Red is Bad. "Rozum odebrało?"

MKDNiS nie zgadza się na apartamenty pod wynajem przy Westerplatte. Muzeum odpowiada

Jak się jednak okazuje, mimo że oferty w przetargu znane będą dopiero 8 lipca, minister kultury Piotr Gliński już wezwał dyrekcję muzeum do unieważnienia przetargu. "MKDNiS nie wyraża zgody na budowę żadnych 'apartamentów' na Westerplatte" - napisało ministerstwo. Piotr Gliński poinformował, że nie zgadza się na tego typu budowę na terenie inwestycji muzealnej, nawet jeśli apartamenty miałyby mieć powierzchnię 30 metrów kw.

"Minister wezwał odpowiedzialną za nadzór nad inwestycją dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej do unieważnienia przetargu na realizację inwestycji na Westerplatte i opracowanie nowej dokumentacji przetargowej, która będzie uwzględniać cele edukacyjne związane z charakterem instytucji" - czytamy na stronie ministerstwa.

W nawiązaniu do pisma ministerstwa, oświadczenie wydało także muzeum, w którym poinformowało, że wycofuje się z utworzenia pokojów na wynajem. Podkreśliło jednak, że budynek Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego oraz parkingi zostaną zlokalizowane przed tzw. Czerwonym Murem, który stanowi granicę pola bitewnego. "Nieprawdziwa jest zatem informacja powielana w niektórych mediach, że Muzeum buduje 'apartamenty' na Westerplatte" - czytamy.