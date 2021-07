Uszkodzenie rury gazociągu niskiego ciśnienia miało miejsce ok. godz. 8:30 przy ul. Romana Dmowskiego we Wrocławiu (woj. dolnośląskie). - Do zdarzenia doszło podczas prac ziemnych operatora koparki, wskutek których doszło do rozszczelnienia rury gazowej i wycieku gazu - powiedział szt. Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

REKLAMA

Zobacz wideo Pożar w pizzerii. Nieznany sprawca rozlał łatwopalną ciecz i podpalił pomieszczenie

Wrocław. Pożar gazociągu przy ul. Dmowskiego. "Płomienie sięgały do piątego piętra"

W wyniku ulatniania się gazu powstał wysoki na kilka, a czasami na kilkanaście metrów strumień ognia. Płomienie pochłonęły koparkę oraz dwa samochody osobowe.

Nieoficjalnie: Rząd rozważa hybrydowy powrót do szkół

- Wybuch nie był głośny. Jakby zderzenie dwóch samochodów. Ja rozmawiałem przez telefon, gdy policjant zapukał do drzwi i ogłosił ewakuację. Było kilka minut po godz. 9. Płomienie sięgały do piątego piętra - powiedział "GW" jeden ze świadków zdarzenia.

Na miejscu interweniowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ewakuowano ponad 700 osób z pięciu budynków mieszkalnych i usługowych znajdujących się w okolicy pożaru.

Wrocław. Strażacy ugasili pożar. Nie ma osób poszkodowanych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazała, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Strażacy opanowali pożar poprzez odcięcie dopływu gazu do uszkodzonej nitki, a następnie wygaszanie płomienia. W okolicach godz. 11:00 część mieszkańców mogła powrócić do swoich domów. Mieszkańcy mogą jeszcze przez kilka godzin zmagać się z brakiem dostępu do prądu.

Na miejscu pożaru działa prokurator oraz policyjni technicy, którzy mają wyjaśnić dokładne przyczyny powstania pożaru.

"Wrocław, ul. Dmowskiego - podczas wykonywania prac ziemnych koparka uszkodziła gazociąg średniego ciśnienia. Doszło do zapłonu strumienia gazu uwolnionego z gazociągu. Spłonęła koparka i dwa sam. osobowe. Ewakuowano prewencyjnie ok. 700 osób. Brak osób poszkodowanych" - przekazała KW PSP Wrocław.

PiS znowu chce odbudować Pałac Saski. Poprzednie próby skończyły się fiaskiem