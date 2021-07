Gdzie jest burza? Przez Polskę przejdą nawałnice i trąby powietrzne. "Bardzo intensywne 36 godzin"

"W najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtowała szeroka strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Front będzie rozdzielał gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie od chłodniejszego polarnego morskiego na zachodzie. Z powodu blokady wyżowej nie będzie mógł on szybko przemieścić się poza obszar naszego kraju, a silny kontrast termiczny, który powstanie na jego linii, będzie paliwem do generowania bardzo gwałtownych zjawisk" - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda. Wieczorem i w nocy może być niebezpiecznie. "Kulminacja"

W czwartek ciągu dnia temperatura maksymalna w zachodniej części kraju wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, a w strefie frontu 25-26 stopni. Na wschodzie kraju będzie za to bardzo gorąco. - W tych regionach Polski termometry wskażą od 29-32 st. C, a możliwe nawet 33 st. C - poinformowała Anna Woźniak, synoptyk IMGW, cytowana przez TOK.FM.

Od południa w centrum i w południowych rejonach Polski wystąpią burze. Wyładowania potrwają do wieczora w pasie od Warmii, przez Pomorze, Kujawy, aż po województwo łódzkie i częściowo wielkopolskie, a także w Karpatach Zachodnich, głównie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach i na Podhalu.

Pogoda. Kiedy się ochłodzi? W weekend krótka przerwa od upałów

"Kulminacja niebezpiecznych zjawisk prawdopodobnie przypadnie na godziny wieczorne w czwartek i noc z czwartku na piątek" - poinformowało IMGW. Na zachodzie przejdą wtedy burze z ulewnymi i silnymi opadami deszczu do 50 mm, z gradem i miejscami z porywami wiatru około 100 km/h. Możliwe są zjawiska nawałnice i trąby powietrzne. Ekspertka Instytutu zapowiada, że czeka nas "bardzo intensywne 36 godzin".

Pogoda. Niebezpieczne zjawiska możliwe także w piątek

Meteorolodzy ostrzegają, że groźne zjawiska nie opuszczą nas również w piątek. Na prawie całym obszarze kraju występować będą przelotne opady deszczu i gwałtowne burze z gradem. Podczas deszczu suma opadów wyniesie 50-60 mm na 12 godzin, możliwe są będą lokalne podtopienia, szczególnie na obszarach miejskich. Wiatr osiągnie będzie osiągał w porywach do 100 km/h. Spokojniej będzie jedynie na wschodnich krańcach Polski.

"Do piątku, gdy nad Polską będzie gorąca masa powietrza, zostaną z nami także upały. W miarę przemieszczania się strefy frontu obszar nimi zagrożony będzie się stopniowo zmniejszał, jednak we wschodniej połowie Polski trzeba się spodziewać temperatury maksymalnej od 28 do 33 st. C." - podaje IMGW. Nocą temperatura na wschodzie będzie utrzymywać się na poziomie 18-21 stopni, przez co biomet będzie niekorzystny.