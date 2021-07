Nieoficjalnie: Rząd rozważa hybrydowy powrót do szkół

Prowadzenie nauki w trybie hybrydowym to pomysł, który jest obecnie dyskutowany przez działającą przy premierze Radę Medyczną oraz Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jak podaje RMF, ostateczna decyzja zapadnie po analizie rozwoju kolejnej fali koronawirusa w Polsce.

REKLAMA

Minister Czarnek: powrót do szkół nie jest zagrożony

W czwartek rano Minister Edukacji i Nauki był gościem Polskiego Radia.

- Przygotowujemy się na pełny powrót do szkoły, nic nie wskazuje na razie na to, żeby to było zagrożone. Ale mamy plany na wypadek IV fali pandemii #COVID19. Przygotowaliśmy dla uczniów znakomite rzeczy - mówił Przemysław Czarnek na antenie stacji.

Premier Mateusz Morawiecki: Rząd przygotowuje się na kolejną falę

We wtorek odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Poświęcona była obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Jak powiedział szef resortu zdrowia: "najważniejsza jest prewencja, bo lepiej zapobiegać niż reagować", dlatego rząd dokłada starań, by przygotować się na ewentualnej nadejście nowej fali koronawirusa.

Premier był pytany m.in. o scenariusz kolejnej fali pandemii. - Jeden ze scenariuszy jest ten pesymistyczny, który przedstawił minister Niedzielski. Widać, że są kraje, gdzie wariant Delta bardzo szybko się przemieszcza. Chciałbym zaapelować, że najlepszym remedium do tej pory wynalezionym jest szczepienie - mówił.

- Cały czas współczynnik zaszczepienia jest niewystarczający. Bardzo proszę zdawać sobie sprawę, że nie wygraliśmy jeszcze tej walki i musimy skłonić jak największą liczbę rodaków, by się zaszczepili - dodał Morawiecki.