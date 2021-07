Sondaż: Więcej ludzi wierzy, że Tusk zmieni układ sił w polskiej polityce. Także część wyborców PiS

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to od tygodnia polityczny temat numer jeden w mediach. Czy zaś wyborcy uważają, że rzeczywiście zmieni on polską scenę polityczną? Zgadza się z tym prawie 46 proc. badanych w nowym sondażu. Z kolei ws. oceny kolejnej kadencji Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS większość badanych nie ma zdania.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl