Pogoda. IMGW ostrzega przed upałem. Po południu może utworzyć się trąba powietrzna

"Dzisiaj tylko na wschodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur, deszcz i miejscami burze z gradem. W czasie burz opady do 30 mm, a w Karpatach do 50 mm i porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Temperatura od 27 st. C do 32 st. C, na zachodzie 20-26 st. C" - zapowiada IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW ostrzega przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek (w niektórych regionach włącznie z piątkiem) alerty pogodowe drugiego stopnia przed upałem. Obowiązywać będą one w województwach:

warmińsko-mazurskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 19 w czwartek,

kujawsko-pomorskim (tylko we wschodnich powiatach) - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w piątek,

podlaskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 19 w czwartek,

mazowieckim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w czwartek,

łódzkim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 19 w czwartek,

lubelskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w czwartek,

świętokrzyskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w piątek,

opolskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 17 w piątek,

śląskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w piątek,

małopolskim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w piątek,

podkarpackim - ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w piątek.

Pogoda na dziś - czwartek 8 lipca. Upał i burze

Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna w dzień w wymienionych regionach osiągnie od 28 do 31 stopni Celsjusza. W nocy natomiast będzie wahała się od 17 do 20 stopni Celsjusza. Tak wysokie wskaźniki zagrażają naszemu zdrowiu. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu się w ciągu dnia, noszeniu nakrycia głowy, stosowaniu kremów z filtrem oraz unikaniu wysiłku fizycznego. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy w samochodach dzieci oraz zwierząt!

Pogoda. Kiedy się ochłodzi? W weekend krótka przerwa od upałów

Pogoda. Burze w niektórych regionach i możliwa trąba powietrzna

Zgodnie z zapowiedziami instytutu w czwartek w niektórych regionach wystąpią burze. Wyładowania pojawią się od północy przez centralną część Polski po krańce południowe. Dodatkowo późnym popołudniem w okolicach granicy województw: wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego może utworzyć się trąba powietrzna.

"Dziś burze prognozowane są na obszarze od wschodniego Pomorza i Mazur po Śląsk. Burzom będą towarzyszyć opady do 30-40 mm, porywy do 90 km/h i grad. Lokalnie porywy mogą sięgnąć 100 km/h. Późnym popołudniem istnieje prawdopodobieństwo utworzenia się trąby powietrznej" - ostrzega IMGW. Warto na bieżąco śledzić komunikaty oraz rozwój sytuacji pogodowej.