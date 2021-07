Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", członkowie rządu i parlamentarzyści dostaną specjalne klucze tzw. U2F, które służą do weryfikacji przy logowaniu m.in. do poczty elektronicznej i mają stanowić jej dodatkowe zabezpieczenie. Te działania to odpowiedź na aferę e-mailową.

