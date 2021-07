Pogoda. IMGW ostrzega przed upałem, suszą i burzami z gradem. Na termometrach do 32 stopni

"W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże. Przelotne opady i burze. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Temperatura na zachodzie i wybrzeżu od 20 st. C do 25 st. C, na pozostałym obszarze od 26 st. C do 32 st. C" - zapowiadał IMGW w środę rano na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał alerty przed upałem dla 12 województw. Ostrzega też przed burzami z gradem

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę mieszkańcom przeważającej części kraju doskwierać będzie wysoka temperatura powietrza. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla województw:

pomorskiego (oprócz powiatów zachodnich),

warmińsko-mazurskiego (oprócz Elbląga i powiatu elbląskiego),

podlaskiego (tylko dla powiatów zachodnich i południowych),

łódzkiego,

mazowieckiego,

lubelskiego (tylko powiaty zachodnie i północne),

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego (tylko powiaty: milicki, trzebnicki, oleśnicki, wrocławski, Wrocław, strzeliński, oławski).

Pogoda na dziś - środa 7 lipca. Będzie słonecznie i upalnie

Synoptycy IMGW prognozują, że w tych regionach maksymalna temperatura powietrza w dzień wyniesie ok. 30-32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy osiągnie z kolei ok. 18-19 st. C. Synoptycy ostrzegają także przed burzami z gradem - te wystąpią w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Oprócz tego wydano również alerty przed suszą hydrologiczną, która może wystąpić w zlewniach:

Ina i Płonia,

Drawa,

Warta środkowa od Wełny do Noteci,

Warta środkowa od Prosny do Wełny,

Warta środkowa od Rgilewki do Prosny,

Warta środkowa od Zbiornika Jeziorsko do Rgilewki,

Kanał Mosiński,

Wrześnica,

Prosna Dolna,

Bawół,

Powa,

Kiełbaska,

Rgilewka,

Swędrnia,

Ołobok,

Prosna Środkowa,

Łużyca.

Nadciągnęła fala upałów, która szybko nie odpuści. IMGW wydaje ostrzeżenia

W związku z niskimi przepływami wody występującymi na terenach woj. zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego w najbliższych dniach eksperci spodziewają się utrzymania przepływów wody poniżej średniej z najmniejszych przepływów rocznych. Alerty dotyczące suszy hydrologicznej wydaje się w momencie, gdy prognozowane wartości przepływu utrzymują się poniżej normy w co najmniej trzech sąsiednich obszarach hydrologicznych przez minimum 10 dni.

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

