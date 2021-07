5 lipca w Dzienniku Urzędowym opublikowano decyzję Mariusza Błaszczaka w sprawie zwolnienia zawodowych żołnierzy z egzaminów z wychowania fizycznego. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej wyjaśnił w piśmie, że jest to związane z pandemią koronawirusa.

Zawodowi żołnierze dostali od Mariusza Błaszczaka zwolnienie z egzaminu

Decyzja szefa MON, zwalniająca wszystkich zawodowych żołnierzy z egzaminu z wychowania fizycznego, wychodzi w życie 5 lipca 2021 roku. W decyzji Mariusza Błaszczaka czytamy, że "w związku z ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z wystąpienia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwalniam z przyczyn zdrowotnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2021 r. żołnierzy zawodowych".

Wojciech Skurkiewicz: Nadrobimy to w następnych miesiącach i latach

Jak donosi RMF FM, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że podjęta przez Mariusza Błaszczaka decyzja "była konieczna". - Zawsze w październiku wszyscy żołnierze są opiniowani przez swoich przełożonych. Jedną ze składowych oceny nie będzie sprawdzian z WF-u. Nadrobimy to w następnych miesiącach i latach - zapewnił Wojciech Skurkiewicz. Wiceszef MON wyraził nadzieję, że mimo braku egzaminów, żołnierze zachowają sprawność fizyczną.

Szef MON 2 lipca spotkał się w Ciechanowie z absolwentami klas wojskowych, którzy odbywają skrócony kurs przygotowawczy na drodze do wstąpienia do Wojska Polskiego. - Jest istotne, by jak najwięcej młodych ludzi wstępowało do Wojska Polskiego, bo dzięki temu nasza ojczyzna jest bardziej bezpieczna, a wojsko jest silniejsze - zachęcał do wstąpienia do wojska Mariusz Błaszczak. - Zachęcam, żeby przystępować do Wojska Polskiego, dlatego że służymy wtedy Polsce, dlatego że jako służbę wojskową proponujemy również zdobycie umiejętności, zdobycie wykształcenia, dlatego że proponujemy bardzo solidną pracę. Służba wojskowa musi być postrzegana również w kategoriach zatrudnienia, więc jest to służba godnie wynagradzana - dodał minister.