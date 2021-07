Kardynał Nycz apeluje do proboszczów ws. szczepień. "To obowiązek Kościoła"

Kardynał Nycz zaapelował do proboszczów archidiecezji warszawskiej, by zachęcali wiernych do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak zaznaczył, prośba o namawianie do szczepień jest słuszna i poważna, bo wiąże się z odpowiedzialnością za "zdrowie społeczne w duchu piątego przykazania". "Sam nawiązałem do tego w kazaniu na Boże Ciało, bo uważam, że to jest obowiązek Kościoła" - stwierdził.

"Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie odbędzie się beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień"- napisał. "Niech to będzie przykład konkretnej troski o dobro bliźniego, przykład dla wszystkich w Archidiecezji Warszawskiej przed zbliżającą się beatyfikacją" - dodał.

Za zaangażowanie kardynała podziękował minister zdrowia Adam Niedzielski. "Dziękuję za wsparcie akcji #SzczepimySię" - napisał minister na Twitterze.

Głos Kościoła impulsem do szczepień?

W przypadku zwiększenia liczby osób chętnych do szczepień przeciw COVID-19 potrzeby jest nowy impuls. Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister mówił też, że planuje spotkanie z przedstawicielami Kościoła. - Będę chciał porozmawiać, pokazać, że praca organiczna na poziomie każdej parafii, każdego księdza jest w stanie przekonać ludzi, którzy szanują autorytet Kościoła. Będę proponować, żeby na tym poziomie najniższym takie działania były podejmowane - mówił Niedzielski.

Niedzielski zaznaczył, że w Kościele katolickim widzi bardzo zróżnicowane postawy względem szczepień. - Są oczywiście postawy, które to negują, ale wydaje mi się, że punktem odniesienia powinien być papież Franciszek i jego interpretacja. Podejście, które jest jednoznacznie pozytywne dla szczepień, które pokazuje, że to jest pewien gest, który wykonujemy, aby chronić naszych bliźnich - stwierdził.