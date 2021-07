Kurator nie zgłosiła "narkotyzowania dzieci" na strajku. "Nie obowiązuje jej tajemnica spowiedzi"

Zobacz wideo Brejza: Otrzymuję pogróżki. „Wiemy, gdzie chodzą twoje dzieci"

Pod koniec czerwca małopolska kurator oświaty Barbara Nowak gościła w Radiu Maryja, gdzie wypowiedziała się na temat Strajku Kobiet. Jak pisze "Wyborcza", powiedziała ona między innymi, że podczas demonstracji "dzieci były częstowane alkoholem i narkotykami". Słowa te skomentował senator Krzysztof Brejza - polityk zastanawia się, dlaczego kurator nie powiadomiła o rzekomych zdarzeniach żadnych służb.

- Okazało się, że na ulicy można wrzeszczeć wulgarne słowa, wykonywać wulgarne gesty. Dzieci były częstowane alkoholem i narkotykami, pewne grupy się nimi zainteresowały - mówiła Nowak w audycji "Rozmowy niedokończone" na temat zeszłorocznych demonstracji organizowanych przez Strajk Kobiet.

Krzysztof Brejza, senator PO, skierował do Nowak oficjalny list, w którym zapytał kuratorkę o to "kiedy i gdzie miały mieć miejsce sytuacje rozpijania małoletnich i rozdawania im środków odurzających", a także czy w związku z rzekomymi zdarzeniami powiadomiła ona organy ścigania. "Jeśli tak, to kiedy?" - dopytywał Brejza. Po tygodniu od interwencji Nowak udzieliła odpowiedzi na zadane pytania.

"Małopolski Kurator Oświaty w trakcie protestów organizowanych w ramach tzw. Strajku Kobiet otrzymał liczne, telefoniczne zgłoszenia od rodziców i dziadków dzieci oraz uczniów, nauczycieli oraz studentów" - pisze Nowak. Miały one dotyczyć między innymi nacisków na nieletnich "co do uczestniczenia w protestach promujących aborcję - wbrew poglądom i przy zastraszaniu różnymi formami ostracyzmu społecznego" czy częstowania dzieci narkotykami i alkoholem.

Barbara Nowak brak interwencji tłumaczy tym, że osoby zgłaszające takie przypadki "żądały zachowania całkowitej anonimowości z obawy przed represjami w szkole (nauczyciele), na uczelni (studenci) czy w pracy (rodzice)", co rzekomo uniemożliwiło jej rejestrację sprawy.

Senator PO zapowiada złożenie zgłoszenia do prokuratury ws. słów Barbary Nowak

Brejza zauważa jednak, że kurator nie określiła, kiedy ani gdzie miały miejsce wymienione przez nią sytuacje. W rozmowie z TVN24 senator powiedział, że przygotowuje w tej sprawie zgłoszenie do prokuratury. - Proszę o zweryfikowanie tych sygnałów, sprawdzenie zgłoszeń. Zarzut podawania narkotyków dzieciom, najpewniej wymyślony przez kurator, to poważna sprawa - powiedział Brejza. - Pani kurator nie obowiązuje tajemnica spowiedzi, ani inna - dodał.