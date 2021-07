Koszalin zalany po ulewie. W poniedziałek po południu nad Pomorzem przeszły burze z silnym deszczem. Wg. IMGW w Koszalinie w ciągu zaledwie godziny spadło aż 30 mm deszczu.

Ulewa doprowadziła do zalania ulic w mieście, niektóre z nich były nieprzejezdne. Podtopione były parkingi, stacja benzynowa, a także piwnice budynków. Serwis koszalininfo.pl podaje, że Straż Pożarna otrzymała ponad 50 zgłoszeń o podtopieniach. Dziesiątki interwencji prowadziły też miejskie wodociągi. Na nagraniu zamieszczonym przez koszalininfo.pl widać, jak samochody przejeżdżają przez jedną z zalanych ulic.

Polscy Łowcy Burz informują, że nad Koszalinem przeszedł "masywny wał szkwałowy".

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

